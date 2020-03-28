Uzman isim tek tek yanıtladı: Nedir bu hantavirüs, belirtileri neler, tedavisi var mı?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Sağlık ›› Uzman isim tek tek yanıtladı: Nedir bu hantavirüs, belirtileri neler, tedavisi var mı? - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, Hantavirüs, Sağlık, Güncel

Uzman isim tek tek yanıtladı: Nedir bu hantavirüs, belirtileri neler, tedavisi var mı?

Tüm dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken Çin'den gelen bir diğer virüs haberi, tedirginliğe sebep oldu. Farelerden insanlara bulaştığı belirtilen hantavirüsle ilgili rahatlatan açıklamalarda bulunan enfeksiyon hastalıkları uzmanı, "Dünya genelinde yaygın değildir. Pandemi yapma riski yoktur" dedi.

28.03.2020 09:15 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:45
Uzman isim tek tek yanıtladı: Nedir bu hantavirüs, belirtileri neler, tedavisi var mı?

Çin'de bir kişinin farelerden insanlara bulaşan hantavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından oluşan panik havası hakkında açıklama yapan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, "Dünya genelinde yaygın değildir. Pandemi yapma riski yoktur. Kemiricilerin yaşadığı bölgelerle sınırlı salgın yapar. Şu anda mevcut koronavirüsün, hantavirüs'ten 15 bin defa daha fazla yayılım özelliği vardır" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini artırarak sürdürürken yeni bir virüs daha gündeme geldi. Çin'de farelerden insanlara bulaşan hantavirüs tespit edilen bir kişinin ölmesi bölgede yeni salgın iddialarına neden oldu. "Hantavirüs ve belirtileri nedir, tedavisi var mıdır?" şeklindeki sorulara Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık cevap verdi.

VİRÜS KEMİRGENLERDE BULUNUR

Prof. Dr. Reşit Mıstık,"Hantavirüs enfeksiyonları insanda, renal sendromla seyreden kanamalı ateş (böbrek bulguları ile seyreden kanamalı ateş –RSKA-) ve hantavirüs kardiyopulmoner sendrom (kalp-akciğer bulguları ile seyreden sendrom –HKPS-) adıyla bilinen iki farklı klinik tabloya neden olmaktadır. dedi ve ekledi: "İlki (RSKA) eski dünya (Avrupa, Asya) ikincisi (HKPS) ise yeni dünyanın (Amerika) hastalığıdır. Her iki klinik sendroma neden olan virüs kemiricilerde yani fare ve sıçanlarda bulunur. RSKA ve HKPS bu kemiricilerin dışkı, idrar ve diğer çıkartıları ile kirlenen su ve gıdalara temas veya ağız ve mukozalardan bulaş olur. HKPS ise ayrıca havaya saçılan zerreciklerin solunması ile bulaşır. Ateş, trombositopeni, böbrek yetmezliği ile seyreden RSKA da ölüm oranı az olmasına karşın solunum sistemine ait semptomlarla seyreden HKPS'de ölüm oranı yüzde 50'yi bulmaktadır."

Halk arasında korkuya sebep olan hantavirüs için rahatlatan açıklama: Pandemi yapma riski yoktur
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık

GÜNEY AMERİKA'DA ÇOK YAKIN TEMASLA İNSANDAN İNSANA BULAŞTIĞI BİLDİRİLMİŞTİR

Virüsü taşıyan kemiricilerde hastalık bulgusunun olmadığını belirten Medicana Bursa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, şunları söyledi: Vücutlarında sürekli taşırlar ve sürekli olarak idrar, dışkı ve diğer salgıları ile çevreyi kirletirler. Virüs dış ortamda birkaç gün canlılığını devam ettirir. Kemiriciler depolarda, eski ve terkedilmiş binalardaki kutularda, depolanmış malzemeler arasında yaşar. HKPS ve RSKA yapan virüsler farklı tür kemiricilerde yaşarlar. İnsandan insana bulaş bildirilmemiştir. Ancak Güney Amerika'da (Şiili ve Arjantin'de) Andes türü hantavirüs'ün çok yakın temasla insandan insana bulaştığı bildirilmiştir"

ATEŞ VE BAŞ AĞRISI ÖNEMLİ BELİRTİLER ARASINDADIR

Prof. Dr. Reşit Mıstık, RSKA'nın ateş, şiddetli baş ağrısı, gözlerde kanlanma ve daha sonra kanamalarla ve böbrek yetmezliğine kadar giden bir hastalık tablosu ile HKPS'nin ise ateş, baş ağrısı, solunum sıkıntısı ile seyrettiğini dile getirdi.

KANITLANMIŞ TEDAVİSİ VE AŞISI YOK

Prof. Dr. Reşit Mıstık, bilinen kanıtlanmış tedavisi olmadığını, destek tedavilerin uygulandığını ve aşının olmadığına vurgu yaptı. Türkiye'de 2009 yılında Bartın civarında bir mahallede küçük bir RSKA salgını bildirildiğini dile getiren Prof. Dr. Reşit Mıstık şunları söyledi: "Dünya genelinde yaygın değildir. Pandemi yapma riski yoktur. Kemiricilerin yaşadığı bölgelerle sınırlı salgın yapar. Şu anda mevcut koranavirüsün, hantavirüs'ten 15 bin defa daha fazla yayılım özelliği vardır. Korunmada ellerin yıkanması, eski depolara maske ile girilmesi, temiz gıda ve su tüketilmesi ve insanların kullandığı yerlerde kemiricilerle mücadele önerilmektedir."

Uzman isim tek tek yanıtladı: Nedir bu hantavirüs, belirtileri neler, tedavisi var mı?

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Nedir bu hantavirüs, belirtileri neler, tedavisi var mı?

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

86 yaşındaki adamın polisten isteği izleyenleri güldürdü Haber
86 yaşındaki adamın polisten isteği izleyenleri güldürdü
Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri engellemeyecek Haber
Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri...
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Faiz oranları değiştirildi Haber
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Faiz oranları değiştirildi
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Kayserili genç bu kabini geliştirdi Haber
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Kayserili genç bu kabini geliştirdi
14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu Haber
14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu
Naifliğiyle gönülleri fetheden Burhan amca, suskunluğunu bozdu Haber
Naifliğiyle gönülleri fetheden Burhan amca, suskunluğunu bozdu
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var
Fransa'da kafe açan Fırat Çelik, salgın nedeniyle dükkanını kapattı
Fransa'da kafe açan Fırat Çelik, salgın nedeniyle dükkanını kapattı
Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu
Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Kovid-19'un rotası
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Kovid-19'un rotası
Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı
Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı
Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti
Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti
Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Mazbatası iptal edilen CHP'li vekilin yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs gözaltına alındı
Mazbatası iptal edilen CHP'li vekilin yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs gözaltına alındı
Atakan Özyurt'un akımına uyan ünlü isimler 'Kira bende' kampanyasına destek oldu
Atakan Özyurt'un akımına uyan ünlü isimler "Kira bende" kampanyasına destek oldu
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı
Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı
Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı
Almanya, koronavirüsle mücadele eden İtalya'daki 47 yoğun bakım hastasını ülkesinde tedavi edecek
Almanya, koronavirüsle mücadele eden İtalya'daki 47 yoğun bakım hastasını ülkesinde tedavi edecek
Dodurga Belediyesi içme suyuna yüzde 50 indirim yaptı
Dodurga Belediyesi içme suyuna yüzde 50 indirim yaptı
Yattığı kanepede ölü bulunan vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi
Yattığı kanepede ölü bulunan vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi
Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi
Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi
Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı rekor artışla bin 36'ya yükseldi
Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı rekor artışla bin 36'ya yükseldi
İki süper güç ABD ve Çin, koronavirüse karşı birlikte mücadele edecek
İki süper güç ABD ve Çin, koronavirüse karşı birlikte mücadele edecek
Fatih Terim'in son durumuyla ilgili Buse Terim'den açıklama: Daha iyiye gidiyor
Fatih Terim'in son durumuyla ilgili Buse Terim'den açıklama: Daha iyiye gidiyor
İçişleri Bakanlığı'nın şehirler arası yolculuğu kısıtlayan genelgesi sonrasında, otogarlar boş kaldı
İçişleri Bakanlığı'nın şehirler arası yolculuğu kısıtlayan genelgesi sonrasında, otogarlar boş kaldı
Milli basketbolcu Cedi Osman Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın
Milli basketbolcu Cedi Osman Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın
Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor
Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor
İtalya'da 101 yaşındaki adam koronavirüsü yendi
İtalya'da 101 yaşındaki adam koronavirüsü yendi
Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum
Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum
Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek
Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Süleyman Soylu Abdulhamit Gül Fahrettin Koca Zekeriya Birkan
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Müslüm Gürses Defne Samyeli
Spor Falcao Nihat Özdemir Akif Üstündağ Hikmet Karaman Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Türk Rize Polis İtalya
Şu an buradasınız: Uzman isim tek tek yanıtladı: Nedir bu hantavirüs, belirtileri neler, tedavisi var mı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 10:43:51. #1.15#
title