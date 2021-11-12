Uzman Çavuşlar günü mesajları ve en güzel Uzman Çavuşlar günü kutlama resimleri

Her yıl 12 Kasım tarihinde kutlanan uzman çavuşlar günü için bu yıl da sosyal medya üzerinden pek çok kutlama mesajı gelmeye devam ediyor. Neden 12 Kasım tarihinde kutlandığına dair net bir bilgiye ulaşılamayan uzman çavuşlar günü, bu mesleği icra eden kişiler için tebrik mesajları ile ihya oluyor. En güzel Uzman Çavuşlar günü kutlama resimleri, Uzman Çavuşlar günü mesajları!

UZMAN ÇAVUŞLAR GÜNÜ MESAJLARI

Asker olmak o kadar gurur ve onur verici bir duygudur ki; Vatanı korumak her gencin elinde olmayan bir anahtardır.

Candan, serden, sevdiklerimizden ayrı vatan müdafaasının yılmaz savunucuları... Gününüz Kutlu Olsun Bu vatan bizimdir ferman gerekmez! Askerin olduğu yere yabancı giremez. Selam olsun vatanın her karış toprağından, Bu ülke için,millet için,vatanın bölünmezliği için can alıp can verenlere... Uzman Çavuşlar Günü Kutlu olsun

Kahraman Uzman Çavuşlarımızın 12 Kasım Uzman Çavuşlar günü kutlu olsun. Başta Şehit ve Gazi Uzman Çavuşlarımız olmak üzere tüm Uzman Çavuşlarımızın 12 Kasım Uzman Çavuşlar günü kutlu olsun. Al bayrak dalgalandığı sürece bu vatan dimdik ayakta olacaktır. Vatan için ölmekse kaderim; böyle kaderin ellerinden öperim Diyen YİĞİTLERDİR. 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü Kutlu olsun. Bedr'in Aslanları, Ad Gününüz Kutlu Olsun. Rütbe var; yazılır,mezar taşına; zaman sellerinde, aşınır gider. Rütbe var; yazılır cennet arşına; sonsuzdan sonsuza, taşınır gider. Her operasyon da önden giden ve en çok şehid veren Kahraman Uzman Çavuşlarımızın "12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü" kutlu olsun. Korkuyu bilmez dağların yiğidi, titretir haini kaplanların sesi, madalya gibi duruyor başında, kahramanlık timsali, bordo beresi, mavi beresi... Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için... "12 Kasım Uzman Çavuşlar günü kutlu olsun"

Yurt içi ve yurt dışında vatanın bölünmez bütünlüğü için canla başla, mücadele eden uzman çavuşlarımızın "12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü" kutlu olsun. Uzman Çavuşlar Gününüz kutlu olsun. Allah ayağınıza taş dokundurmasın. Ülkemizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden, fedakarca görev yapan kahraman uzman çavuşlarımızın 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü kutlu olsun.

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