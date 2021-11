Uzman Çavuşlar günü mesajları ve en güzel Uzman Çavuşlar günü kutlama resimleri

Her yıl 12 Kasım tarihinde kutlanan uzman çavuşlar günü için bu yıl da sosyal medya üzerinden pek çok kutlama mesajı gelmeye devam ediyor. Neden 12 Kasım tarihinde kutlandığına dair net bir bilgiye ulaşılamayan uzman çavuşlar günü, bu mesleği icra eden kişiler için tebrik mesajları ile ihya oluyor. En güzel Uzman Çavuşlar günü kutlama resimleri, Uzman Çavuşlar günü mesajları!

Asker olmak o kadar gurur ve onur verici bir duygudur ki; Vatanı korumak her gencin elinde olmayan bir anahtardır.

Candan, serden, sevdiklerimizden ayrı vatan müdafaasının yılmaz savunucuları... Gününüz Kutlu Olsun

Bu vatan bizimdir ferman gerekmez! Askerin olduğu yere yabancı giremez.

Selam olsun vatanın her karış toprağından, Bu ülke için,millet için,vatanın bölünmezliği için can alıp can verenlere... Uzman Çavuşlar Günü Kutlu olsun