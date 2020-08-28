Üzerine tiner dökülerek yakıldığı ileri sürülen kişi yaşam mücadelesini kaybetti İzmir'in Buca ilçesinde madde bağımlısı Zafer Koyuncu ile tartışan kişi veya kişilerin şahsın üzerine tiner dökerek yaktıkları ileri sürülmüştü.

İzmir'in Buca ilçesinde madde bağımlısı Zafer Koyuncu ile tartışan kişi veya kişilerin şahsın üzerine tiner dökerek yaktıkları ileri sürülmüştü. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Koyuncu tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 13 Ağustos saat 21.00 sıralarında Seyhan Mahallesi 641/5 Sokak'ta meydana gelmişti. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu öğrenilen Zafer Koyuncu (32), yoldan geçen bir otomobilin içerisinde henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerle sözlü tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerin, Koyuncu'nun elindeki tiner şişesini alarak üstüne döküp ateşe verdiği ileri sürülmüştü. Olayın ardından şüpheli veya şüpheliler araçlarıyla hızla olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar Koyuncu'ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yanan şahsı ambulansla İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Zafer Koyuncu tüm müdahalelere rağmen bugün yaşam mücadelesini kaybetti. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma sürdürürken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA