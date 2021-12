SEYHAN, ADANA (İHA) - Üzerine kale direği düştü, hayalleri yarım kaldı

ADANA - Adana'da yaklaşık 15 ay önce okul bahçesinde futbol oynarken asıldığı kale direğinin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan Murat Sefa Özbalık karaciğerinin büyük bir bölümünü kaybettiği için hayallerine gerçekleştiremediğini söyledi.

8 Eylül 2020'de saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda, evinden çıkan Murat Sefa Özbalık, bölgede spor tesisi olmadığı için mezun olduğu Yeşilevler Şehit Duran Keskin İlkokulu'na giderek sahada arkadaşları ile birlikte futbol oynadı. Kale önünde atılan topları karşılamaya çalışıp bir süre maç yapan Özbalık, iki eliyle kale direğine asılınca demir direklerle birlikte yere düştü. Sabitlenmemiş haldeki kalenin altında kalan Özbalık'ın yardımına arkadaşları koştu. Yaralı çocuğa önce arkadaşları yardım etti. Yüreğir Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Özbalık, karaciğer yaralanması teşhisiyle ameliyata alındı. 7 gün boyunca yoğun bakımda kalan ve 3 gün serviste yatırılan Öbalık, gerekli tedavinin ardından eve gönderildi. Murat Sefa Özbalık'ın karaciğerinin bir bölümü zarar gördüğü için ameliyatla alındı. Karaciğerin yenilenmesi için evde bakımı sürerken, aile sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Özbalık'ın kale direğinin altında kalması ise anbean okulun güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Aradan geçen yaklaşık 15 ay da Özbalık, çok sevdiği okulu bırakıp açık öğretimden devam etmek zorunda kaldı. Özbalık ayrıca hayali olan dövüş sporunu da bırakmak zorunda kaldığını belirterek, "Mahallede futbol oynamamıza izin vermiyorlardı. Biz de futbol oynamak için okula gittik. Okulda kale direkleri vardı. Maç yaptıktan sonra kale direğine asıldım, o sırada direk karnıma düştü. Sonra beni hastaneye götürmüşler. Benim öldüğümü söylemişler. Daha sonra doktor karnıma tampon koymuş ve nefes aldığımı görmüşler. Daha sonra 7 gün yoğun bakımda kaldım. Şuan durumum çok iyi diyemeyeceğim, çünkü hayati tehlikem devam ediyor. Eskisi gibi futbol oynayamıyorum, çünkü koşarsam vücudumda yaralar oluşuyor. Hayalim dövüşte ve vücut geliştirme de şampiyon olmaktı. Hayallerimi gerçekleştirmek isterdim ama yapamıyorum bu yüzden kendimi çok kötü hissediyorum. Arkadaşlarım koşup oynuyor, onları görünce üzülüyorum. Büyüyünce doktor olmak istiyorum, çünkü benim hayatımı bir doktor kurtardı" dedi.

Anne Yıldız Özbalık ise o günden sonra eşinin işsiz kaldığını maddi ve manevi çok büyük çöküntü yaşadıklarını anlatarak, "Bu kaza yüzünden oğlumu açık liseye aldırmak zorunda kaldım. Okuldan bir kişi bile gelip geçmiş olsun dileklerinde bulunmadı. Olaydan sonra karaciğerinin yüzde ikisi alındı. İç organlarında da zarar var. Karaciğerinin büyük bölümünü aldıkları için oğlum askere gidemeyecek. Benim oğlumun çok büyük hayalleri vardı, lisanslı dövüşçüydü. Sırf bu kaza yüzünden oğlumun hayalleri bitti. Oğlumun bu duruma gelmesine sebep olan şahısların biran önce cezalarını çekmelerini istiyorum" diye konuştu.