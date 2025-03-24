Uzak Şehir 19. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM nasıl izlenir!

Uzak Şehir, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek üzere küçük oğluyla birlikte Kanada'dan Mardin'e gelen Alya'nın verdiği mücadeleyi anlatıyor. Peki, Uzak Şehir 19. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki! İşte detaylar...

UZAK ŞEHİR KONUSU NE?

Alya, Cihan'ın sunduğu evlilik şartını reddeder. Bunun üzerine Cihan Albora şikayetini geri çekmez ve Alya yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilir. Alya'nın, Cihan'ın evlilik şartını kabul etmediğini öğrenen Sadakat, son kozunu oynar ama bu durum Alya'yı yumuşatmak yerine daha da sinirlendirir. Alya'nın yargılandığını bilen Demir bu durumu fırsat bilerek Alya'yı kendisiyle iş birliği yapmaya ikna etmeye çalışır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alya'nın annesi Albora Konağı'nda!

Alboralar'ın başı olmak için uğraşan ve bundan vazgeçmeyen Şahin, Cihan'a meydan okur.

Sadakat'in bu kez planı, Alya'nın annesini konağa getirip Cihan ve Alya ile yüzleştirmektir...

UZAK ŞEHİR BÖLÜMLERİ İZLEME LİNKİ VAR MI?

Uzak Şehir bölümlerini Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihan'ın boşanma davasında Alya için söylediklerinden sonra Alya ve Cihan birbirlerine gerçek hislerini söylemekten kaçtıkça aralarındaki gerilim gittikçe şiddetlenir. Demir'in Zerrin üzerinden Cihan'lardan intikam almaya çalışmasını önlemeye çalışan Nare başarısız olur. Kaya'dan Zerrin'in Demir'le evleneceğini saklaması iki kardeşin arasını bozarken Cihan Nare'yi kanatlarının altına alarak onu bu zamana kadar yaşadığı cendereden kurtarır. Alya ve Cihan'ın boşanamamasının sonuçları çığ gibi büyüyerek önlerine gelir. Mine'nin kontrolden çıkan öfkesi Uğur'la Cihan'ı karşı karşıya getirirken Alya da Mine'nin nefretiyle yüzleşir. Mine kıskançlığına yenik düşüp Alya'nın canını yakmak için Cihan'ın geçmişiyle ilgili sırrı ona söyler. Alya'nın Boran'ın da bildiği bu sırrın peşine düşüp gizlice adım atması onu Cihan'ın itirafına kadar götürür. Bu itiraf karşısında Alya, Cihan'a karşı eskisi gibi bakabilecek midir yoksa onu kalbinin derinliklerine gömmesine mi neden olacaktır?

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimler yer alıyor.