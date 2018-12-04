Uyuşturucu Baronundan Zekeriya Öz İtirafı: Benden 2 Milyon Dolar İstedi ve "Gizli Tanık O" Dedi

Uyuşturucu baronu İslam Yakut, FETÖ'nün teklifini yıllar sonra anlattı. Silivri'de yatan Yakut, firari Öz'ün 2010 yılında kendisine bir avukat yolladığını itiraf etti. FETÖ'nün kendisinden 2 milyon dolar istediğini, rakamın sonra 3 milyon dolara çıktığını anlatan İslam Yakut, talebi kabul etmeyince cezasının arttığını söyledi.

İslam Yakut… 21 Haziran 2009'da, İstanbul Etiler'de gözaltına alındı ve tutuklandı. Yakut, 18 yıl hüküm giydi ve Silivri Cezaevi'nde cezasını çekmeye başladı. Hikaye de işte burada başladı. İslam Yakut itirafçı oldu ve polise ifade verdi. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) cezaevinde kendisine 'gizli tanık ol' teklifini detaylarıyla anlattı.

"CEMAAT ADINA GELDİM"

Sözcü'den Aytunç Erkin'in haberine göre; Yakut sözlerine şöyle başladı: "HSYK nezdinde suç duyurusunda bulundum. Bu suç duyurusu kapsamında Zekeriya Öz'ün yönlendirmesiyle bana gelen avukat Ş. isimli şahıstır. Avukat Ş., beni Silivri 4 No'lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kaldığım sırada avukatım ile birlikte ziyaret etti. Bu ziyaretinde bana hitaben 'Cemaat adına geldim. Senin dosyan bize düştü. Bu dosyanla ilgilenen kişinin adı Hüseyin B.'dir. Teklifimi kabul etmem durumunda Hakim Ömer Diken seni bırakacak, teklifi kabul etmezsen hüküm alacaksın' demesi üzerine ben de şartlarının ve taleplerinin ne olduğunu, kendilerine nasıl inanacağımı sordum."

İslam Yakut

"ELİNİ DOSYAYA VURUP 'BU DOSYA BENİMDİR' DEDİ"

Cemaat adına gelen avukatın Yakut'a yanıtı çarpıcı olur ve şöyle der: "Hakim Ömer Diken (FETÖ'den tutuklu Balyoz eski hakimi) duruşma salonunda elini dosyaya vurarak 'Bu dosya benim diyecek' sende anlarsın." İslam Yakut bu diyaloğa avukatının da şahit olduğunu söyler ve şöyle devam eder: "Avukat Ş. benden 2 milyon dolar para vermem karşılığında Hakim Ömer Diken'in beni tahliye edeceğini söyledi. Kabul ettim. Cemaat adına gelen avukatın dediği gibi Diken duruşmada elini dosyaya vurdu ve 'Bu dosya benimdir' dedi. Samimi olduğuna inandım."

RAKAM YÜKSELİNCE REDDETTİ

Ancak bir süre sonra durum değişir ve örgüt rakamı 3 milyon dolara çıkarır, ayrıca arsaları cemaate ait olan bir yere bütün maddi külfeti Yakut tarafından karşılanmak üzere yurt yapması istenir. İslam Yakut kabul etmez çünkü o kadar parası olmadığını söyler ve talebi reddettikten sonra çıktığı ilk duruşmada Hakim Ömer Diken kendisine söz vermez. Yakut'tan dinleyelim: "Ömer Diken bana hitaben 'İslam sen durumunu biliyorsun sana söz hakkı vermiyorum' dedi."

Ömer Diken

SERBEST BIRAKILMAM KARŞILIĞINDA 2 MİLYON DOLAR PARA İSTEDİ

HSYK müfettişlerinden Eşref K. ile G., İslam Yakut'tan o dönem Balyoz hakimi olan Zafer Başkurt aleyhinde ifade vermesini isterler. Kabul etmez, cezası 15 yıla çıkarılır. Yakut şöyle devam etti: "HSYK müfettişleri benimle görüştü ve Hakim Zafer Başkurt'un (Balyoz'un FETÖ tarafından tasfiye edilen hakimi) benden serbest bırakılmam karşılığında 2 milyon dolar para istediğini bu durumun telefon görüşmesine yansıdığını belirttiler. Bu ifadeyi verirsem yine Ömer Diken tarafından tahliye edileceğimi söylediler. Kabul etmedim."

Uyuşturucu baronu Zindaşti

"ALEYHTE İFADE VERMEDİĞİM İÇİN CEZAM ARTTI"

İslam Yakut, İran uyruklu uyuşturucu baronu Zindaşti'nin firari Zekeriya Öz tarafından nasıl kullanıldığını da şöyle anlattı: "Gizli tanık Terazi olan Zindaşti'nin ifade metni okunduğunda İran uyruklu bir şahsın böylesine kusursuz bir Türkçe ile ifade vermesi zaten mümkün değil. İfadeyi alan savcının Zekeriya Öz olması da göz önünde bulundurulduğunda kumpasın büyüklüğü daha bir anlaşılır olacaktır. 'Terazi'nin ifadelerinden sonra cemaat, hakimler Zafer Başkurt ve Erkan Canak hakkında düşündüklerini gerçekleştirdi. Cemaat adına talep edilen parayı ve Zafer Başkurt aleyhinde ifade vermediğim için cezam arttı. Tahliye edilen Zindaşti sözünü tutarak kendisine hamilik yapan Öz'e koşmuş ve 21 Ekim 2010'da önceden hazırlanmış ifadeye gözü kapalı parmak basmıştır."