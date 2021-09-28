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Uydu takip cihazı takılan 2 caretta caretta denize salındı

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Uydu takip cihazı takılan 2 caretta caretta denize salındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uydu takip cihazı takılan 2 caretta caretta suya bırakıldı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uydu takip cihazı takılan 2 caretta caretta suya bırakıldı.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde (DEKAMER) tedavisi tamamlanan kaplumbağalara "Emel" ile "Muhsine" ismi verildi.

DEKAMER ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla uydu takip cihazı takılan caretta carettalar ilçedeki Çalış kumsalından suya salındı. Ayrıca, yuvadan geç çıkan ve denize ulaşamayan 18 yavru kaplumbağa da denizle buluşturuldu.

DEKAMER proje yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, törende, turizmin devam ettiği ve deniz kaplumbağalarının üreyebildiği ortamı Fethiye'de uygulamaya çalıştıklarını söyledi.

Bölgedeki yuvaları çok iyi koruduklarını ve kaplumbağaların denizlerdeki yaşamını araştırdıklarını anlatan Kaska, "Denizde kaplumbağaların kışları nereye gidip ne ile beslendiğini öğrenmek istiyoruz. Bu sene Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğünün destekleriyle Türkiye'nin çeşitli kumsallarından 10 kaplumbağaya uydu takip cihazı takarak denize göndereceğiz. Dün ilkini Dalyan kumsalından yolladık. Şimdi Fethiye'den, akşama da Belek kumsalından yollayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaska, Türkiye'nin sadece kumsallarında çok iyi koruma çalışması yapmasının yanında denizlerde de kaplumbağaların yaşamını araştırdığını ifade etti.

Çalışmanın uluslararası alanda Türkiye'nin tüm sahada bulunması bakımından önemli bir gösterge olduğunu belirten Kaska, "Akdeniz'de deniz kaplumbağalarının korunması için en iyi çalışma yapan ülkelerden birisiyiz. Biz burada, 'İnsanlarla kaplumbağalar nasıl bir arada yaşayabilir?' dengesini oluşturmaya çalışıyoruz. Bir yeri tamamen kaplumbağalara kapatmak da insanları tamamen oradan uzaklaştırmak da yanlış." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü Araştırma Tescil Daire Başkanı Ümit Turan da caretta carettaların temiz denizlerin sigortası olduğunu vurguladı. Turan, bölge halkı ile işbirliği içerisinde kaplumbağaları korumaya devam edeceklerini bildirdi.

Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği (ÇALIŞ-DER) Başkanı Mete Ay da Çalış Plajı'nın özel ve korunması gereken bölgelerinden olduğunu vurguladı. Ay, bölgede caretta carettalarla birlikte turizm yapmayı öğrendiklerini, kaplumbağaları korumaya devam edeceklerini bildirdi.

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri
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Haber: Uydu takip cihazı takılan 2 caretta caretta denize salındı - Haberler
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