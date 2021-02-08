Uyanış: Büyük Selçuklu 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uyanış: Büyük Selçuklu 20. bölüm fragman izle! Canlı izle!

Buğra Gülsoy ve Ekin Koç'un başrollerini paylaştığı Uyanış: Büyük Selçuklu 21. bölüm fragmanı çıktı mı? Uyanış: Büyük Selçuklu 20. bölümü izle! Uyanış: Büyük Selçuklu gelecek hafta neler olacak? Uyanış: Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu?

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 21. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uyanış: Büyük Selçuklu 21. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugün yayınlanan 20. bölümün sonunda 21. bölüm fragmanı yayınlanması bekleniyor.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hasan Sabbah, Rüstem, Behram ve nice fedaisinin ölümünden sorumlu tuttuğu Sencer'den intikam almak için onu bir pusuya çekmişti. Sencer'i bu pusudan kurtarmak için son anda yetişen Melikşah, Sabbah'ın bir tertibi neticesinde zehirlenmiş ve bu zehrin tesiriyle yere yığılmıştı. Sencer, Melikşah'ın canına zeval gelmesin diye kendisini siper etmişti. Sencer, Melikşah'ı Faysal ve Sabbah'tan koruyabilecek midir? Onları bu müşkül vaziyetten kim kurtaracaktır?

Öte yandan hamile kalarak Zübeyde ile olan yarışında bir koz elde etmeyi başaran Terken, daha da güçlenebilmek adına Tacülmülk'ü Nizamülmülk ve Zübeyde'ye karşı yeni ittifaklar bulması yönünde uyarmıştır. Bunun neticesinde Tacülmülk hangi tehlikeli düşmanla işbirliği yapmanın eşiğine gelecektir? Göze girebilmek için girişeceği hangi eylem kendisini zora sokacaktır?

Diğer taraftan sarayda görev yaptığı yıllarda Selçuklu'nun birçok gizli belgesini kaçırmayı başarmış olan Hasan Sabbah, bu gizli belgeleri Selçuklu'yu yıkmak için harekete geçmiş olan Haçlı kontlarına ve Selçuklu topraklarında dehşet saçan Markus'a teslim edebilecek midir? Sencer, bu belgeleri ele geçirmeyi başarıp Sabbah ile Haçlı kontlarının ortaklaşa girişeceği yıkım faaliyetlerine engel olabilecek midir?

Maruz kaldığı zehrin tesiriyle ölümle pençeleşmekte olan Melikşah'ın yokluğunda Isfahan'da ne gibi gelişmeler yaşanacaktır? Ahali ve ordu içinde başlayacak olan huzursuzluklar nasıl önlenecektir?

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tacülmülk, Hasan Sabbah'ın bir tertibiyle edindiği yanlış istihbarat neticesinde Sencer'in Kara Tepe'ye pusulandırdığı askerlerin büyük bir kısmını buradan çekmişti. Bu suretle pusulanan az sayıda Selçuklu askerinin öldürülmesine ve Hasan Sabbah'ın devletin mühim bilgilerini içeren evrakları ele geçirmesine sebep olmuştu. Giriştiği bu eylemle Melikşah'ın gözünden düşecek olan Tacülmülk'ün cezası ne olacaktır?

Öte yandan Sencer, Sabbah'ın Selçuklu'nun gizli evraklarını haçlı kontlarına teslim edeceğini öğrenmişti. Bu teslimatın gerçekleşeceği yeri de öğrenen Sencer, Nizamülmülk ve yiğitleriyle beraber teslimat yerine bir baskın yapmıştı. Sencerler, Sabbah, Markus ve haçlı kontlarından Selçuklu'nun birçok sırrını içeren evrakları almayı başarabilecekler midir? Sencer, Markus'u ve Sabbah'ı yakalayıp intikamını alabilecek midir?

Tüm bunların yanı sıra Zübeyde'nin emrini dinlemeyip Kınık Obasına, Melikşah'ın yanına gelen Terken, Melikşah'ın otağında Başulu ile karşılaşmıştı. Kendisine sırtı dönük olan Başulu'nun yüzünü görecek midir?

Öte yandan ölümün pençesinden kurtulup sıhhatine kavuşacak olan Melikşah, derhal Kuvel Kalesi fethi için yeni silahlarla ordusunu teçhizatlandırmak isteyecektir. Bu yönde başlatılan hazırlıklara batıni ve haçlı ittifakı sekte vurmak için nasıl bir harekete girişecektir? Melikşah'ın Kuvel'e fetih için geleceğini bilen İzakyos, bölgede güçlenmek için ne yapacaktır?

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 19. BÖLÜM İZLE...

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NEDİR?

Aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuk…

Melikşah, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk'e teslim eder.

Sultan Melikşah, Sultan Alparslan'dan aldığı Selçuklu Devleti'nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.

Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah'ın fedaisi yapar. Nizamülmülk'ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.

Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah'ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hâkim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah'ın anası Seferiye, Melikşah'ın oğlu Tapar'ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.

Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Terken'in kurduğu tehlikeli entrikalar ve hepsinin ortasında amansız bir mücadeleye giren Sencer'in Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk…