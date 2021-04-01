Utku Çakırözer kimdir? Utku Çakırözer kaç yaşında?
Türk siyasetçi ve gazeteci olan Utku Çakırözer'in hayatı merak ediliyor. Son zamanlarda gündeme gelen CHP Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Utku Çakırözer kimdir? Utku Çakırözer kaç yaşında? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Türk siyasetçi ve gazeteci olan Utku Çakırözer'in hayatı merak ediliyor. Son zamanlarda gündeme gelen CHP Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Utku Çakırözer kimdir? Utku Çakırözer kaç yaşında? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
UTKU ÇAKIRÖZER KİMDİR?
Utku Çakırözer 24 Nisan 1970 yılında Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Türk siyasetçi ve gazetecidir.
Eğitimi
- Eskişehir Anadolu Lisesi'nden mezuniyetinin ardından, Bilkent Üniversitesi'nde mühendislik alanında lisans ve siyaset bilimi alanında yüksek lisans dereceleri sahibi oldu.
- ABD'de Maryland Üniversitesi Phillip Merrill Gazetecilik Okulu'nda bir yıl interaktif gazetecilik eğitimi aldı.
Gazeteciliğe 1994 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde stajyer olarak adım attı. Kanal 6 ve TRT'deki görevlerinin ardından 1996'da girdiği Milliyet'te sırasıyla siyaset, savunma ve dış politika alanlarında muhabirlik yaptı.
ABD'de 2008-2009 tarihlerinde Los Angeles Times Gazetesi ve Washington Post Gazetelerinde deneyim kazandı. Ağustos 2009'da Akşam Gazetesi'nin Ankara Temsilcisi olan Çakırözer, 2010 yılı Nisan ayında Cumhuriyet Gazetesi'ne geçerek Ankara Temsilciliği görevini üstlendi.
Eylül 2014 – Şubat 2015 tarihleri arasında Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüttü.
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazi Üniversitesi iletişim Fakültesi ve Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nda gazetecilik alanında dersler verdi.
2006'da Çağdaş Gazeteciler Derneği Gazetecilik Ödülü, 2007'de Nezih Demirkent Gazetecilik Ödülüne layık görülen Utku Çakırözer, Uluslararası alanda da 2008 Daniel Pearl Basın Bursu ve 2009 Humphrey Bursu sahibidir.
27.dönem CHP Eskişehir milletvekili adayıdır.
Çakırözer ayrıca 2012 yılı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Gazetecilik ödülünün de sahibidir.
Utku Çakırözer'in hayatı hakkında bilinenler;
Çakırözer, Alev Sibel Toral ile evlidir.
İngilizce bilmektedir.
UTKU ÇAKIRÖZER KAÇ YAŞINDA?
Utku Çakırözer 1970 doğumlu olup 51 yaşındadır.