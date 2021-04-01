Utku Çakırözer kimdir? Utku Çakırözer kaç yaşında?

Türk siyasetçi ve gazeteci olan Utku Çakırözer'in hayatı merak ediliyor. Son zamanlarda gündeme gelen CHP Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Utku Çakırözer kimdir? Utku Çakırözer kaç yaşında? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.