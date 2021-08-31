Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti! İlk paylaşım eski eşi Derya Baykal'dan geldi
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Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti! İlk paylaşım eski eşi Derya Baykal'dan geldi

Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti! İlk paylaşım eski eşi Derya Baykal'dan geldi
Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin

Yaklaşık 2 aydır hastanede tedavi gören usta tiyatrocu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti. Şensoy'un hayatını kaybetmesinin ardından ilk paylaşım ilk eşi Derya Baykal'dan geldi.

Türkiye, sabah saatlerinde kahreden bir habere uyandı. Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy yaşamını yitirdi. Bu acı haber sonrası usta oyuncunun ilk eşi Derya Baykal'dan yürekleri burkan bir paylaşım geldi.

Şensoy ile 16 yıl evli kalan Baykal eski eşinin ölüm haberini "Ustamı, kızlarımın babasını kaybettik çok üzgünüz" sözlerle duyurdu.

Derya Baykal ve Ferhan Şensoy,1988 yılında evlenmiş 2004 yılında boşanmışlardı. Ünlü çiftin Derya Şensoy, Müjgan Ferhan Şensoy adında iki kızı var.

FERHAN ŞENSOY KİMDİR?

Ferhan Şensoy, 26 Şubat 1951, Çarşamba, Samsun'da doğdu. Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu olan Şensoy, aynı zamanda roman, deneme, günlük, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı, şair ve Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğu'nun kurucusu.

Tek kişilik oyunu Ferhangi Şeyler, 1987 yılından beri aralıksız devam eden en tanınmış oyun olarak biliniyor. Birçok kesim tarafından Ferhangi Şeyler'in stand-up komedilerinin ilham kaynağı olduğu düşünülse de, kendisi bunu "Ferhangi Şeyler'den etkilenmiş olabilirler ama Ferhangi Şeyler bir stand up değildir" diyerek açıklamıştı. Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devralmış ve Rasim Öztekin'e devretmişti.

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Magazin editörü - Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Magazin editörü
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Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti! İlk paylaşım eski eşi Derya Baykal'dan geldi - Haberler Magazin
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