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Samsun'da 10 katlı binadan düşen 15 yaşındaki Avrupa şampiyonu atıcı yaşamını yitirdi

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Samsun'da 10 katlı binadan düşen 15 yaşındaki Avrupa şampiyonu atıcı yaşamını yitirdi
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Samsun'da 15 yaşındaki Türkiye Atıcılık Federasyonu sporcusu, ikamet ettiği 10 katlı binanın çatısından düşerek ağır yaralandı; hastanede hayatını kaybetti. Şubat ayında Avrupa şampiyonu olan sporcunun cenazesi bugün toprağa verildi.

Samsun'da Türkiye Atıcılık Federasyonu sporcusu ve Avrupa şampiyonu 15 yaşındaki Burhan Yusuf Çizmecioğlu, ikamet ettiği 10 katlı binanın çatısından düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 14.45 sıralarında İlkadım ilçesi Kalkanca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Burhan Yusuf Çizmecioğlu (15) ikamet ettiği apartmanın 10. katının çatısından düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çizmecioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Türkiye Atıcılık Federasyonu sporcusu olan Burhan Yusuf Çizmecioğlu'nun, şubat ayında Bulgaristan'ın Burgas kentinde düzenlenen U16-U18 Atıcılık Havalı Silahlar Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olduğu öğrenildi.

Sporcu çocuğun cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Kalkancı Mahallesi Nur'u Osmaniye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kalkancı Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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