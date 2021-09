Usta oyuncu Tarık Akan, Büyükçekmece'de anıldı

Büyükçekmece Belediyesinin düzenlediği 'Ustalara Saygı Gecesinde' Türk sinemasının unutulmaz ismi Tarık Akan anıldı.

Büyükçekmece Belediyesi, Türk sinemasının 107. yılı münasebetiyle 'Ustalara Saygı Gecesi' düzenlemeye devam ediyor. Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen gecede, Türk sinemasının unutulmaz ismi Tarık Akan ölümünün 5. yıl dönümünde anıldı. Tarık Akan'ı anma gecesine Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve ünlü sanatçının dostları katıldı.

Anma programında koleksiyonerler Prof. Dr. Turgut Göksoy, Şerif Antepli ve Dt. Ulvi Sulaoğlu'nun arşivinden hazırlanan 'Artist Defteri Başrolde Tarık Akan Sergisi'nin açılışı gerçekleştirilerek, film gösterimleri yapıldı.

Programda bir konuşma yapan Dr. Hasan Akgün, "Bugün Tarık Akan'ın ölümünün beşinci yıl dönümü, Büyükçekmece Belediye Başkanıyım ama doğup büyüdüğüm yer Bakırköy, Tarık Akan ve onun gibi bir çok sanatçı ile Bakırköy halk evinden başlayarak çokça beraber olduk, onlar bizim abilerimizdi. Hatırlıyorum Çınar Otelin yanında, ikişer taş dikip dondurmasına top oynardık, dondurmayı da Çınar Otel'in altında Uğur Dündar'ın dondurma dükkanı vardı oradan alırdık. Milli futbolcu Raşit Çetiner de bizimle beraberdi. Ben yakından tanıdım, dostluk, arkadaşlık, dünya görüşü çok yönden etkilendiğimiz çok değerli bir abimizdi. Türk sinemasına 50 yılını verdi ve Türk sinemasına çok sayıda eser kazandırması ile beraber entelektüel yapısı ile de bir düşünürdü aynı zamanda. Bizlere zaman zaman çok etkili konuşmalar yapmıştır. Çok sevdiğim bir abimdi Allah Rahmet eylesin. Beşinci yıldönümünde dostlarımızla burada anmaktan mutluyuz. Hepimiz faniyiz, bir gün ayrılıp gideceğiz önemli olan böyle Tarık Akanı anan nesiller gibi bizleri de anacak nesiller kalması yani insanlar dünyada bıraktığı defterdeki anılarla anılır, bana göre Tarık Akan çok güzel şeyler yaptı. Allah o kadar ömür vermiş aramızdan erken ayrıldı. Tekrardan Allahtan rahmet diliyorum. Bütün Tarık akan severleri ile beraber onun filmlerini izlemekten ve onun düşüncelerini paylaşmaktan çok keyif aldığımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

Koleksiyoner Dt. Ulvi Sulaoğlu ise, "Bugün Tarık Akan'ın ölüm yıl dönümüydü ve Tarık Akan'ın mezarına gittim. Ailesi, sevenleri ve Taş mektebin öğrencileri de oradaydı, Tarık Akan'ın mezarına karanfil bıraktılar. Hoş bir andı çok duygulandım. Neden gittiğimi sorarsanız böyle bir sergi yapıp gitmemek olmazdı diye düşündüm. Tarık Akan Cumhuriyetin yetiştirdiği önemli simalardan birisi. Sinema hayatına ilk başladığında bebek yüzü ile tüm genç kızların kalbini kazanan birisi. Dönemler boyunca Tarık Akan ile ilgili bir çok kırpığı ile bir araya getirdiğim defterler var burada, Tarık Akan'ın bir filmografisi var onu Turgut beyin hazırladığı, birçok afiş var, sanatçının ödül aldığı afişleri filmografinin içine koyduk, ayrıca hayatına ait bir çok karede bulunuyor. Bu karelerde ise Tarık Akan'ın çalışmalarını ve insanlığa katkısını görebiliyoruz. Özellikle ben Adile Naşit, Münir Özkul'u unutmadım bütün filmlerinde beraber oynuyorlar, birbirlerini tamamladıklarını düşünüyorum. Ben ve her yaptıkları işlerle güzellikler ortaya koymuşlardır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Tarık Akan'ın rol arkadaşı Meral Orhonsay, "Unutulacak gibi değil çok genç yaşta aramızdan ayrıldı. Unu her zaman sevgi ve saygı ile hatırlıyorum, çekeceği çok filim vardı, onlar için çalışıyordu, zamansız bir kayboldu bunun için her zaman üzgünüz ama geriye bıraktığı eserlere baktıkça çok mutlu oluyoruz. Genç yaşına rağmen bir çok eser bıraktı, onu seven herkes gibi bende saygı duyuyorum. Bugün burada çok önemli bir etkinlik yapılıyor, sayın başkanım her zaman sanatçıların yanında gerçekten kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri