Usta edebiyatçı Peyami Safa, kabri başında anıldı

"Dokuzuncu Hariciye Koğuşu", "Matmazel Noraliya'nın Koltuğu" ve "Yalnızız "gibi psikolojik türdeki eserleriyle Türk edebiyatında ön plana çıkan gazeteci, yazar Peyami Safa, vefatının 60. yılında mezarı başında anıldı.

"Dokuzuncu Hariciye Koğuşu", "Matmazel Noraliya'nın Koltuğu" ve "Yalnızız "gibi psikolojik türdeki eserleriyle Türk edebiyatında ön plana çıkan gazeteci, yazar Peyami Safa, vefatının 60. yılında mezarı başında anıldı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen usta edebiyatçının Edirnekapı Şehitlik ve Mezarlığı'ndaki kabri başındaki anma etkinliğine, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı ve Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ile sevenleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, dualar edildi.

"Toplumlar sahip olduğu insan zenginliğiyle güçlüdür"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, anma etkinliği sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Toplumlar aslında sahip olduğu insan zenginliğiyle güçlüdür. Yolları, kaleleri, binaları onların dönem zenginliğini gösterir. Ama kadim zenginliğini, geleceğe ait iddiasını, insanlarıyla ortaya koyar. İnsanlarını tanımayanlar kendilerini ve dönemlerini de tanıyamazlar. Geleceğe uzanamazlar. Bu insanların hayatı bize yaşanılan bir dönemin hem fikri gerçekliğini hem bizzat tecrübe edilen hayatını hem de ortaya konulan mücadeleyi gösterir. Biraz da marifet iltifata tabidir derler." dedi.

Vefa gösterenin vefa bulacağını belirten Yılmaz, "Bu insanlar bizim anmamıza çok ihtiyaç duymuyor olabilirler ama önemli insanları anmanın özellikle ananların ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Onlara karşı bir vazifeyi yerine getiriyor gibi olsak da asıl bu anmalarla kendi vicdanımıza, kendi dönemimize, geçmişimize ve geleceğimize karşı görevimizi yerine getiriyoruz." diye konuştu.

"Türk gençliğine örnek göstermek istiyoruz"

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara da şunları kaydetti:

"Bugün itibariyle büyük yazar, gazeteci ve mütefekkir Peyami Safa'nın mezarı başında kendisine vefa duygusuyla, 1961 yılında ölmesine rağmen hala unutulmadığını göstermek ve Türk düşünce dünyasına, edebiyat dünyasına verdiği eserleri yad etmek üzere bir araya geldik. Kendisini gerçekten hayatta her türlü hastalık, ekonomik sorunlar, siyasi sorunlar olsun her cepheden gelen sorunları göğüsleyebildiğini ve sağlam bir irade sahibi olduğunu ve bunca eserlerle, kalemiyle ayakta durup hayatını kazanan değerli bir basın emekçisi ve düşünür olduğunu da hatırlamak suretiyle, Türk gençliğine örnek göstermek istiyoruz. Peyami Safa hiçbir zaman unutulmayacak."

İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı ise Peyami Safa'nın yakın döneme damgasını vuran edebiyatçılardan bir tanesi olduğuna işaret ederek, "Bir mütefekkir aynı zamanda. Yaşadığı hakikat arayışı olarak değerlendirebileceğim bir fikri serüveni var. Belki bu yönüyle öne çıkan bir şahsiyet. Eserlerine de bu yansımış. Türk diline çok büyük katkıları olan birisi. Türk dilini en yalın şekliyle ifade eden yazar olarak anılır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı