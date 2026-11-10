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Servet değerindeki otomobili yol kenarına bıraktılar! Üzerindeki not bomba

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Servet değerindeki otomobili yol kenarına bıraktılar! Üzerindeki not bomba Haber Videosunu İzle
Servet değerindeki otomobili yol kenarına bıraktılar! Üzerindeki not bomba
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ABD'de 200 bin doların üzerinde değere sahip Lamborghini Huracán, kaza sonrası ağır hasarlı halde yol kenarında terk edildi. Süspansiyonu parçalanan ve hava yastıkları açılan lüks otomobilin üzerine, aracın çekilmesi veya satılması için bırakılan el yazısı not şaşkınlık yarattı.

  • ABD'de kaza geçiren Lamborghini Huracán modeli spor otomobil, 200 bin doların üzerinde değere sahip ve süspansiyon sistemi ciddi şekilde hasar gördü.
  • Kaza sonrası hava yastıkları açılan otomobilin başında kimse bulunmuyor; kazanın nasıl meydana geldiği ve sürücünün kim olduğu bilinmiyor.
  • Hasarlı otomobilin üzerinde, aracın çekilmesi veya satılması için teklif içeren el yazısı bir not bulundu.

Lüks otomobil markası Lamborghini'nin Huracán modeli, ABD'de geçirdiği kazanın ardından yol kenarında bırakılmış halde görüntülendi. Paylaşılan görüntülere ilişkin bilgilere göre, 200 bin doların üzerinde değere sahip olduğu belirtilen spor otomobilin süspansiyon sistemi ciddi şekilde zarar gördü. Çarpışmanın şiddetiyle hava yastıkları açılırken aracın yeniden kullanılabilmesi için kapsamlı bir onarıma ihtiyaç duyulabileceği değerlendiriliyor.

LÜKS OTOMOBİLİ YOL KENARINDA BIRAKTILAR

Kazanın ardından otomobilin başında kimsenin bulunmaması dikkat çekti. Aracı bulan kişinin aktardığı görüntülerde, Lamborghini'nin hasarlı halde yol kenarında beklediği görüldü. Kazanın nasıl meydana geldiği, direksiyon başında kimin bulunduğu ve sürücünün neden olay yerinden ayrıldığına ilişkin kesin bilgi bulunmuyor.

ÜZERİNDEKİ NOT DAHA DA ŞAŞIRTTI

Olayın en ilginç ayrıntısı ise hasarlı otomobilin üzerinde bulunduğu belirtilen el yazısı not oldu. Notta, aracın çekilmesi veya satılması için bir teklif yer alıyordu. Yüksek değere sahip bir spor otomobilin kaza sonrasında yol kenarında bırakılması ve satış ihtimalinin gündeme gelmesi dikkat çekti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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