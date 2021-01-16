Usta besteci ve eğitmen Muammer Sun'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu
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Usta besteci ve eğitmen Muammer Sun'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu

16.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 16.01.2021 14:48

Uzun zamandır çoklu organ yetmezliğiyle mücadele eden usta besteci ve eğitmen Mumammer Sun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Usta ismin ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 88 yaşındaki Muammer Sun'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Usta sanatçı, uzun süredir çoklu organ yetmezliği sorunundan dolayı tedavi görüyordu.Muammer Sun'un vefatı sanat camiasını yasa boğdu. Başta Fazıl Say olmak üzere ünlü isimler üzüntülerini paylaştıkları mesajlarla dile getirdi.

FAZIL SAY

"Bugün günlerden hüzün. Türkiye'nin müzik tarihinin en değerli isimlerinden biri, Muammer Sun hocam bu sabah vefat etti. Üzüntüm gerçekten çok büyük, bu kayıp bizler için büyük. Nurlar içinde yatsın, iyi kalpli, dürüst insan, hakkaniyetli insan, değerli besteci, hocamız."

Usta besteci ve eğitmen Muammer Sun hayatını kaybetti

GÜLSİN ONAY

"Muammer Sun Hocamızı kaybetmişiz.. Acımız büyük. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin.. Ülkemiz büyük bir müzik adamını, çınarını kaybetti."

Usta besteci ve eğitmen Muammer Sun hayatını kaybetti

AHMET MÜMTAZ TAYLAN

"Türk müziğinin karar sesi susmuş. Huzur içinde uyusun hocamız."

Usta besteci ve eğitmen Muammer Sun hayatını kaybetti

ZÜLFÜ LİVANELİ

"Hapis arkadaşım, değerli hoca Muammer Sun nur içinde yatsın. Kültürümüze yaptığı katkılar hiç unutulmayacak."

Usta besteci ve eğitmen Muammer Sun hayatını kaybetti

ORHAN AYDIN

"Büyük sanat insanı, büyük besteci, büyük düşünür ve öğretmen Muammer Sun'u kaybettik. Çok üzgünüm"

Usta besteci ve eğitmen Muammer Sun hayatını kaybetti

MUAMMER SUN KİMDİR?

1932'de Ankara'da doğan Muammer Sun, 1946'da Askeri Müzika Okulu'nda müziğe başladı. 1953'te Ankara Devlet Konservatuarı Kompozisyon Bölümü'ne girip; Ahmed Adnan Saygun'un öğrencisi oldu. Konservatuarda, öteki konuların yanı sıra, Mithat Fenmen ile piyano, Hasan Ferit Alnar ile koro ve orkestra şefliği; Muzaffer Sarısözen ile Türk halk müziği, Ruşen Ferit Kam ile klasik Türk musikisi; özel olarak da Kemal İlerici ile Türk müziği makamlar sistemi ve armonisi konularında çalıştı.

1960'ta, Ankara Devlet Konservatuarı Kompozisyon Bölümü İleri Yüksek Dönemi'nden Saygun'un öğrencisi olarak "pekiyi" dereceyle mezun oldu. Aynı yıl Ankara Devlet Konservatuarı'na öğretmen olarak atandı. 1975'te İzmir Devlet Konservatuarı'na, 1980'de Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na, 1987'de Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na atandı. 1988'de doçent, 1993'te profesör oldu.

Usta besteci ve eğitmen Muammer Sun'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu

1999'da Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan emekli oldu. Devlet konservatuarlarında görevli olduğu süre içinde, koro, solfej, armoni, kontrpuan, füg, enstrümantasyon, orkestrasyon, modal müzik ve kompozisyon dersleri veren Sun'un pek çok eseri çeşitli yarışmalarda ödüller kazandı. Türk müziğinin hem halk, hem de geleneksel kaynaklarından esinlenen ve Kemal İlerici'nin armoni sistemi ile yazan Sun, bale müzikleri, orkestra eserleri, oda müziği ve piyano parçaları, Elektra (1958) ve Sultan Gelin (1964) gibi sahne müzikleri, piyano ya da orkestra eşlikli şan parçaları, müzikli çocuk oyunları, koro ve soprano için Beş Parça gibi eserler besteledi. Muammer Sun ayrıca Türk müzik eğitimi konusunda pek çok çalışma yaptı ve kitaplar yazdı.

Usta besteci ve eğitmen Muammer Sun'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu
Haber Yorumları (4)
AHMET: hayret ışıklar içinde yatsın dememişler vefat eden kendilerinden olsa genelde ışıklar içinde yatsın derler nasıl bir ışıksa bu neyse demek ki merhum o kesimden değil ondan ışıklar içinde yatsın dememişler O halde Allah rahmet eylesin bu güzel insana.
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BERBER REŞİT: Tanımıyoruz.
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FERHAT: Yaşantın boyunca topluma faydalı işler yapıp fakir, fukarayı sevindirip, öksüz yetim çocukları giydirip kuşandırdıysan,insanlara iyilik, hayır hasenat yaptıysan, devletine sadık bir birey olarak yaşadıysan ALLAH rahmet eylesin, cennetiyle cemâliyle şereflendirsin inşallah.
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