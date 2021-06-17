Ürgüp'te Türkiye'nin ilk 'Küçük Prens temalı tematik kütüphanesi' hizmete açıldı

- Ürgüp'te Türkiye'nin ilk 'Küçük Prens temalı tematik kütüphanesi' hizmete açıldı Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde Türkiye'nin ilk 'Küçük Prens temalı tematik kütüphanesi' hizmete açıldı.

- Ürgüp'te Türkiye'nin ilk 'Küçük Prens temalı tematik kütüphanesi' hizmete açıldı

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde Türkiye'nin ilk 'Küçük Prens temalı tematik kütüphanesi' hizmete açıldı.

Ürgüp Kaymakamlığı öncülüğünde 2017 yılında başlatılan 'Hayatın Anlamı Kitap Projesi' kapsamında ilçede bugüne kadar çeşitli etkinliklerin yapılmasının yanı sıra okullara kütüphane kazandırılmıştı. Bu kapsamda Ürgüp Kaymakamlığı tarafından Hanife Memiş Aksoy İlköğretim okulunda Türkiye'nin ilk 'Küçük Prens temalı tematik kütüphanesi' Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'in de katılımı ile hizmete açıldı. Hanife Memiş Aksoy İlköğretim Okulunda düzenlenen programın açılışında konuşan Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, "Projemizin inşallah bu sene ilk kütüphanesini açıyoruz. Hayatın anlamı kitap dedik. Çünkü kitapla beraber bilgimiz, fikrimiz, görgümüz ve geleceğe bakış açımız artacaktır. ve bunları özellikle okullarımızdan başlattık ki geleceğimizin bizleri daha ileriye güzel bir Türkiye'nin ışığı olacaklardır. Hayırseverlerimiz ile beraber yol aldık. Onların hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'de konuşmasında, "Katılmaktan her zaman büyük keyif aldığım okul ziyaretleri, kütüphane ziyaretleri bugün de bir okul ziyareti gerçekleştiriyoruz ama en güzeli onun içerisinde evlatlarımızın faydalanacağı bir tematik kütüphanenin açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayatın anlamı kitap projesi ilçe kaymakamlığımızın yürüttüğü 2017 yılında başlayan ve 4 yıldır devam eden bir projedir. Burada aynı zamanda toplumda okuma alışkanlığını amaçlayan ve geliştirirken de içinde bir sürü etkinlik ve aktivite bulunduran çok yönlü bir proje. Ben birkaç etkinliğine katıldım. Kitap okuma halkasına kendimde katıldım. Bu kapsamda okuduğunuz bir kitabı katılımcılarla değerlendirdiğiniz çok keyifli bir proje ve bu projenin yaygınlaştırılmasının gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ise Türkiye'nin ilk Küçük Prens temalı tematik kütüphanesinin açılışı gerçekleştirilirken davetlileri küçük prens kıyafeti ile öğrencinin karşılayarak kitap hediye etmesi ile program devam etti. Açılış programı yaş pasta kesiminin ardından Küçük prensin davetlilere seslenmesi ile sona erdi. Ürgüp Hanife Memiş Aksoy İlköğretim okulunda düzenlenen programa Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'in yanı sıra Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Hasan Karasar ve hayırseverler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Coşkun Sağlamdin