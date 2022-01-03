Üreticinin yol sorununu Başkan Güder çözdü

MALATYA (İHA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı'nın eteklerinde küçükbaş hayvancılık işiyle uğraşan üreticinin yaşadığı yol sıkıntısı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatıyla çözüme kavuştu. Yol açma ve 3 kilometrelik stabilize serim çalışması ile sorunu çözülen üretici Hüseyin Kopar, "Allah herkese böyle başkan nasip etsin" dedi.

Battalgazi'de Beydağı aşıldı, üreticinin sorunu çözüme kavuşturuldu. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatıyla Beydağı'nın eteklerine üretici için yol götürüldü. Beydağı (Mamurek) Mahallesi Çalhan mevkisinde yıllardır küçükbaş hayvan üreticiliği yapan 53 yaşındaki Hüseyin Kopar, yol sorunu nedeniyle hayvanlarına bakmakta zorlanıyor, samanı ve yemi eşek sırtında çıkarıyordu. Büyük çileler ve zorluklar içinde Beydağı'nın eteklerinde üreticilik yapan Hüseyin Kopar, uzun zamandan beri yaşadığı sorununu üretici dostu Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e iletmesi üzerine bölgeye giden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Güder'in talimatı üzerine kısa süre içinde bir çalışma başlattı. İş makineleri ve kamyonlarla bölgeye giderek yol açan ve 3 kilometrelik stabilize serim çalışması gerçekleştiren ekipler, üreticinin yol sorununu çözüme kavuşturdu. Yolu yapılan üretici Kopar, hayvanlarına artık rahat şartlarda bakabileceğini belirterek, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in ilçe için büyük bir şans olduğunu söyledi. Beydağı (Mamurek) Mahallesi Muhtarı Mahmut Pesen ile birlikte çalışmalardan dolayı büyük bir mutluluk yaşadığını aktaran Kopar, "Allah herkese böyle başkan nasip etsin" dedi.

"Bu hizmeti baba oğluna yapmaz"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerini ileten üretici Hüseyin Kopar, " Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Biz burada tarım ve hayvancılık yapıyoruz. Üretime destek veriyoruz. Beydağı'nın eteklerinde olan ahırımızın yolu yoktu. Uzun zamandan beri büyük sıkıntılar içerisinde üretim yapıyordum. Yaşadığımız bu sorun nedeniyle hayvanlarıma yemi eşek sırtına getiriyordum. Hayvan alırken ve satarken 3 kilometre aşağıya gidip, hayvanlarımı yüklüyordum. Durumu muhtarımızla birlikte Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e anlattık. Başkanımızda hemen bir ekip gönderdi ve bölgede çalışma başlattı. Şuanda zor şartlar altında hayvancılık yaptığımız yerin yolları açılıyor, serim işlemleri yapılıyor. Bundan sonra hayvanlarımızı ve yemlerini rahatlıkla götürüp getireceğiz. Allah devletimizden razı olsun. Bu hizmeti baba oğluna yapmaz. Osman Başkanımız bize yaptı Allah razı olsun. Allah herkese böyle başkan nasip etsin. Başkanımızı inşallah bir gün burada da misafir ederiz, çay ikram ederiz. Başkanımız ilçemiz için büyük bir şans. Kıymetini bilmemiz lazım. Allah başımızdan eksik etmesin. Rabbim kendisine güç kuvvet versin" ifadelerine yer verdi. Beydağı (Mamurek) Mahallesi Muhtarı Mahmut Pesen ise, "Battalgazi Belediyemizin ekiplerine ve kıymetli başkanı Osman Güder'e yaptığı çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Büyük bir hizmeti mahallemize getirdiler. Üreticilik yapan vatandaşımızın sorununu çözdüler. Bu mağduriyeti ortadan kaldırdılar, üreticimizin yüzünü güldürdüler. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - MALATYA