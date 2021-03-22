Ürdün'deki Uluslararası Kingston Okullarında Türkçe seçmeli ders olacak
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Ürdün'deki Uluslararası Kingston Okullarında Türkçe seçmeli ders olacak

22.03.2021 21:21 | Son Güncelleme: 22.03.2021 21:24
Ürdün'deki Uluslararası Kingston Okullarında Türkçe seçmeli ders olacak

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkçenin seçmeli ders olarak okutulması için Uluslararası Kingston Okulları ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkçenin seçmeli ders olarak okutulması için Uluslararası Kingston Okulları ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Kingston Okullarının Amman'daki binasında gerçekleşen imza törenine YEE Müdürü Cengiz Eroğlu ile okul Müdürü Muhammed Ebu Amara katıldı.

YEE Müdürü Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kingston Okullarıyla imzalanan anlaşmanın Ürdün'de bir ilk olduğunu söyledi.

Okulda gelecek eğitim-öğretim yılından Türkçe seçmeli ders uygulamasına geçileceğini aktaran Eroğlu, bu konuda Türkiye'nin resmi eğitim programına bağlı kalınacağını ve eğitimi de Ürdün üniversitelerindeki Türkçe bölümünden mezun olanların vereceğini belirtti.

Türkiye'de okuyan Ürdünlü öğrencilerin sayısının son 5 yılda 4 bin 500'e yükseldiği bilgisini veren Eroğlu, anlaşmanın, Türkiye'nin Ürdün ve dünya ülkeleriyle olan bağını güçlendirmeyi ve Türk kültürünü tanıtmayı amaçladığını vurguladı.

Kingston Okulları Müdürü Ebu Amara ise okuldaki eğitim dilinin Arapça ve İngilizce olduğunu, diğer seçmeli diller arasında da Fransızca ve Almancanın yaygın olduğunu dile getirdi.

Türkçeyi de seçmeli diller arasına almaya karar verdiklerini söyleyen Ebu Amara, "Öğrencilerimizin yüzde 80'ine yakını eğitimlerini yurt dışında tamamlıyor. Burada da Türkiye'ye bir ilgi var. Okullarımızda Türkçe öğrenen öğrenciler, Türkiye'de eğitimlerini tamamlamak isterlerse bir yıl kazanmış olacaklar." dedi.

Ebu Amara, Türkçenin seçmeli ders olarak müfredata alınmasıyla Kingston Okullarında eğitim alanında bir atak yapmış olacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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