Ürdün'de vefat eden eski Hamas yetkilisi İbrahim Guşe, Amman'da toprağa verildi
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Ürdün'de vefat eden eski Hamas yetkilisi İbrahim Guşe, Amman'da toprağa verildi

Ürdün'de vefat eden eski Hamas yetkilisi İbrahim Guşe, Amman'da toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Eski Hamas Sözcüsü İbrahim Guşe, Ürdün'de son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Hamas Sözcüsü İbrahim Guşe, Ürdün'de son yolculuğuna uğurlandı.

İkamet ettiği Ürdün'de dün vefat eden eski Hamas yetkilisi Guşe (85) için başkent Amman'daki Ürdün Üniversitesi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Hamas'ın yurtdışı sorumlusu Halid Meşal de katıldı.

Guşe'nin naaşı, Amman'daki Şafa Badran Kabristanı'na defnedildi.

Halid Meşal, cenazede yaptığı konuşmada, Guşe'nin Hamas'ın temel ilkelerine bağlı, hareketin güvenilir ve sadık bir koruyucusu olduğunu belirterek, Allah'tan rahmet diledi.

Kudüs'te doğan ve uzun yıllardır Ürdün'de yaşayan Guşe, Hamas'ın önde gelen yetkililerindendi. Hareketin yabancı ülke ziyaretlerindeki diplomatik heyetleri arasında yer alan Guşe, Hamas Siyasi Büro üyesi ve eski sözcüsü olarak görev yaptı.

Heniyye uzun yıllardır ilk kez Ürdün'de

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, daha önce 1996 yılında Filistin diyalog toplantısı için Ürdün'ü ziyaret etmişti.

Heniyye'nin ziyareti Hamas'ın Amman'daki merkezinin 1999 yılında kapanmasının ardından hareket ile Ürdün yönetimi arasında soğukluk bulunduğu için olağandışı değerlendiriliyor. Halid Meşal ise ailesi Ürdün'de bulunduğu için insani sebeplerle ülkeyi ziyaret ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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