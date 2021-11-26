Ünlü Twitch yayıncısı, YouTube menajeri tarafından 24 bin dolar dolandırıldı

Fas-Kanada kökenli Twitch yayıncısı Pokimane, Twitch takipçilerine bir zamanlar eski YouTube menajeri tarafından yapılan bir dolandırılma sonucunda 24 bin dolar dolandırıldığını açıkladı.

VİDEOLARI YÜKLENMEYİNCE SORUN OLDUĞUNU ANLADI

Twitch yayıncısı, 24 Kasım'daki Twitch yayınında başından geçenleri anlattı. Pokimane, Eski YouTube menajeri ile anlaştıktan bir iki hafta sonra onun hiç çalışmadığını fark etti. YouTube'a yüklenecek birçok içeriği olmasına rağmen YouTube'a çok az video yüklendiğini anladı. Ayrıca Pokimane, eski YouTube menajerinin iş yapmamak için çok iyi bahaneler ve yalanlar söylediğini de açıkladı ve "Şu ana kadar hayatta en çok inandığım şeylerden bile daha inandırıcıydı" dedi.

DOLANDIRILDIĞINI FARK ETMESİ 3 AY SÜRDÜ

Üç ay boyunca bu şekilde ilerleyen bir süreç sonrasında Pokimane, "Ona gittim ve neden herhangi bir video yüklemediğimizi bilmek istediğimi söyledim ve bana bunu neden yaptığını anlatan beş sayfalık bir yazı gönderdi" şeklinde konuştu.

Pokimane, YouTube menajerine 3 ay boyunca aylık 8 bin dolar ödemesine karşın aylık YouTube kazancının 200 dolar olduğunu öğrenince başından aşağı kaynar sular döküldüğünü belirtti.

POKIMANE: PİŞMAN DEĞİLİM

Twitch yayını sırasında YouTube menajeri tarafından dolandırıldığı için pişman olmadığını itiraf eden yayıncı bu tür dolandırıcılıkları görme yeteneğinin güçlendiğini ve bir sonraki ekibine katılacak kişiler konusunda daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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