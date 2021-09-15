Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in derin yırtmaçlı pozu dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı - Haberler Magazin
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Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in derin yırtmaçlı pozu dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

90'lı yıllara damga vuran isimler arasında yer alan ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in sosyal medya hesabından paylaştığı derin yırtmaçlı pozu beğeni topladı.

90'lı yıllarda hem şarkıları hem de rol aldığı diziler nedeniyle gençlerin en sevdiği isimlerin başında Yonca Evcimik geliyordu. Çılgın Bediş dizisindeki rolü ve o dönem seslendirdiği şarkılarla hafızalara kazınan şarkıcı, güzelliğinden bir şey kaybetmedi.

İDDİALI PAYLAŞIMLAR YAPIYOR

Yonca Evcimik, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda Bursa'da konser veren Yonca Evcimik, iddialı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Yonca Evcimik son olarak, derin yırtmaçlı eteği ve göbek dekolteli fotoğrafıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Yonca Evcimik'in bu karesi hayranları tarafından dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı.

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in derin yırtmaçlı elbisesi dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in derin yırtmaçlı elbisesi dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in derin yırtmaçlı elbisesi dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in derin yırtmaçlı pozu dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı
Haberler.com - Magazin Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Haber: Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in derin yırtmaçlı pozu dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı - Haberler Magazin
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