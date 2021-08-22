Ünlü şarkıcı Hadise, Mehmet Dinçerler'e olan aşkını ilan etti: Gülümsememin sebebi sensin
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Ünlü şarkıcı Hadise, Mehmet Dinçerler'e olan aşkını ilan etti: Gülümsememin sebebi sensin

Ünlü şarkıcı Hadise, Mehmet Dinçerler'e olan aşkını ilan etti: Gülümsememin sebebi sensin
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan ünlü şarkıcı Hadise, aşkını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilan etti. Hadise, kendi fotoğraflarını paylaştığı gönderiye, "Bu gülümseme benim ama sebebi sensin" notunu düştü.

Ünlü şarkıcı Hadise, bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra kısa sürede iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı. Aşklarını saklamaya çalışan çift, geçtiğimiz günlerde el ele görüntülendi. İkili artık ilişkilerini saklamıyor.

Ünlü şarkıcı Hadise, Mehmet Dinçerler'e olan aşkını ilan etti: Gülümsememin sebebi sensin

RESMEN AŞKINI İLAN ETTİ

Kısa bir süre önce sevgilisiyle Meksika tatilinden İstanbul'a dönen 35 yaşındaki şarkıcı Dinçerler'e verdiği pozları, Instagram hesabından yayınlamaya devam ediyor. Önceki gün kumsalda çekildi fotoğraflarını paylaşan Hadise, gönderisine düştüğü notla adeta Mehmet Dinçerler'e olan aşkını ilan etti.

Ünlü şarkıcı Hadise, Mehmet Dinçerler'e olan aşkını ilan etti: Gülümsememin sebebi sensin

"GÜLÜMSEME BENİM, SEBEBİ SENSİN"

Ünlü şarkıcı, fotoğraflarının altına, "Bu gülümseme benim ama sebebi sensin!" notunu düştü. Hadise'nin paylaşımı kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Ünlü şarkıcı Hadise, Mehmet Dinçerler'e olan aşkını ilan etti: Gülümsememin sebebi sensin

DOĞUM GÜNÜ KUTLADILAR

Diğer yandan Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in 33. yaş günü için kutlama organize etti. Pastadaki 'H&M' harfleri dikkat çekti. Dinçerler ve Hadise'nin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Ünlü şarkıcı Hadise, Mehmet Dinçerler'e olan aşkını ilan etti: Gülümsememin sebebi sensin
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Ünlü şarkıcı Hadise, Mehmet Dinçerler'e olan aşkını ilan etti: Gülümsememin sebebi sensin - Haberler Magazin
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