Ünlü şarkıcı Hadise, Mehmet Dinçerler'e olan aşkını ilan etti: Gülümsememin sebebi sensin

Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan ünlü şarkıcı Hadise, aşkını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilan etti. Hadise, kendi fotoğraflarını paylaştığı gönderiye, "Bu gülümseme benim ama sebebi sensin" notunu düştü.