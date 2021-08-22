Ünlü şarkıcı Hadise, Mehmet Dinçerler'e olan aşkını ilan etti: Gülümsememin sebebi sensin
Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan ünlü şarkıcı Hadise, aşkını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilan etti. Hadise, kendi fotoğraflarını paylaştığı gönderiye, "Bu gülümseme benim ama sebebi sensin" notunu düştü.
Ünlü şarkıcı Hadise, bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra kısa sürede iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı. Aşklarını saklamaya çalışan çift, geçtiğimiz günlerde el ele görüntülendi. İkili artık ilişkilerini saklamıyor.
RESMEN AŞKINI İLAN ETTİ
Kısa bir süre önce sevgilisiyle Meksika tatilinden İstanbul'a dönen 35 yaşındaki şarkıcı Dinçerler'e verdiği pozları, Instagram hesabından yayınlamaya devam ediyor. Önceki gün kumsalda çekildi fotoğraflarını paylaşan Hadise, gönderisine düştüğü notla adeta Mehmet Dinçerler'e olan aşkını ilan etti.
"GÜLÜMSEME BENİM, SEBEBİ SENSİN"
Ünlü şarkıcı, fotoğraflarının altına, "Bu gülümseme benim ama sebebi sensin!" notunu düştü. Hadise'nin paylaşımı kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.
DOĞUM GÜNÜ KUTLADILAR
Diğer yandan Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in 33. yaş günü için kutlama organize etti. Pastadaki 'H&M' harfleri dikkat çekti. Dinçerler ve Hadise'nin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.