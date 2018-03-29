Ünlü Sanatçılar, Kayahan'ı Şarkılarıyla Andı

Ünlü isimler, 3 yıl önce hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan'ı "İyi ki Doğdun Kayahan" konserinde şarkılarıyla yad etti.

Esenler'deki Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen konser öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Kayahan'ın eşi İpek Açar, geceye destek veren sanatçılara ve belediyeye teşekkür ederek, "Şarkılarıyla, hayattaki duruşuyla, anlattıklarıyla, fikirleriyle, herkesin gönlünde taht kurunca, insan hakikaten unutulmaz oluyor. Bu sene üçüncüsünü düzenliyoruz 'iyi ki Doğdun Kayahan' konserinin. Yine çok büyük emekle ve özenle hazırlandık." dedi.

Sanatçının kızı Beste Açar da katılan sanatçılara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Her yıl olduğu gibi yine çok değerli insanlarla burada birlikteyiz. İpek'in çok büyük emeği var. Ona teşekkür etmek istiyorum. Bugün babamı anmak, şarkılarını hep birlikte dinlemek için çok özel bir gün. Çünkü bugün onun doğum günü. Yaşasaydı 69 yaşına basacaktı. Benim için onun yokluğunda kutladığım doğum günleri çok daha özel oldu. Çünkü çok daha büyük kitlelerle kutluyoruz bunu. Enerjisini onun da hissettiğini biliyorum."

Konserde sanatçının "Bir Aşk Hikayesi", "Allahım Neydi Günahım" ve "Kara Saplantım" adlı eserlerini yorumlayan sanatçı Fatih Erkoç, Kayahan'ı anmanın kendisi için her zaman çok gurur verici olduğunu belirterek, "Çünkü bana göre Kayahan şarkıları, Türkiye'de yazılmış en güzel şarkılar. Onları böyle güzel konserlerde, güzel arkadaşlarımla ve harikulade senfonik orkestrayla seslendirmek, benim için dünyanın en güzel keyiflerinden, en güzel sanatsal aktivitelerden biri. 29 Mart'larda buluşmak benim için bir gurur meselesi. Çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Opera sanatçısı Hakan Aysev de sanatçının doğum gününü sahnede kutladıklarının altını çizerek, "O bizim aramızda. Bugün her birimizle zannediyorum düet yapacak. Fatih Abi'ye can-ı gönülden katılıyorum. Onun gerçekten bu ülkedeki, bu topraklardaki en güzel melodileri yazdığını düşünüyorum. Benim için burada olmak bir gurur. Çok keyif alıyorum ve keyifle buradayım." ifadelerini kullandı.

Aysev, Kayahan'ın "Nasıl Ayrılacağız", "Gönül Sayfam", "Yemin Ettim" ve "Atın Beni Denizlere" adlı şarkılarını seslendirdi.

"Eserleri çalındıkça, Kayahan her zaman unutulmaz olacak"

Müzisyen, aranjör ve yapımcı İskender Paydaş da uzun yıllar Kayahan ile birlikte çalıştığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu akşam sahnede çalınacak şarkıların ilk doğuşuna tanıklık ettim. Onlara emek verdim. Kayahan abi artık aramızda değil fakat eserleri hala aramızda ve bu eserler bizler ve bizden sonraki müzisyenler tarafından çalındıkça, Kayahan her zaman unutulmaz olacak. Hep hatıralarımızda yaşıyor olacak."

Sanatçının "Emrin Olur", "Sen Mühimsin", "Geceler" ve "Gözlerinin Hapsindeyim" adlı şarkılarını yorumlayan Işın Karaca da yolu sevgiden geçen herkesin ortak noktasının bu konser olduğunu ifade ederek, "Biz çok özel bir müzisyenin, babanın, insanın yeni yaşını kutluyoruz. Şarkılarıyla, sesimizle, dün, bugün ve yarın yok olmayacak bir özveriyle müzik yapmış bir efsane. O yüzden bu gece burada olmak hepimiz için çok büyük bir onur." değerlendirmesinde bulundu.

Sanatçı Suat Suna ise yeni bir yaş almayı hazin bulduğunu, bu nedenle de kendi doğum gününü de kutlamaktan hoşlanmadığını söyleyerek, "Kendi adıma onun yokluğuna hala alışamadım. Ben biraz buruk yaşıyorum böyle gecelerde ama zaten hep anıyoruz. Hiç aklımızdan çıkmıyor. Ben onun ailesinin içindeydim hep. O yüzden benim için hem mutluluk verici hem de buruk bir gece olacak." dedi.

Besteci ve yorumcu İntizar ise sanatçının "Sabahlar Uzak" ile "Ve Melankoli" adlı eserlerini seslendirdi. Kayahan'a Allah'tan rahmet dileyen sanatçı, şöyle devam etti:

"Ruhu şad olsun, mekanı nur olsun. Allah merhametiyle muamele etsin bütün ölmüşlerimize, bütün sanatkarlara. Sanatçı ölmez dedikleri böyle bir şey. Bakın burada eserlerini söylüyoruz ve elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışıyoruz, muhteşem müzisyen arkadaşlarımla."

Kayahan'ın sevilen şarkılarının yorumlandığı gecede, Alper Kömürcü'nün yönetimindeki senfoni orkestrası sanatçılara eşlik etti.