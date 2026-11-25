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Süper Lig’de zirve yarışını sürdüren Amedspor için transfer gündemini sarsan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

AMEDSPOR'DAN TALISCA İÇİN ADIM

Diyarbakır temsilcisinin, yeni takımı Al-Jazira’da çıktığı ilk 5 maçta gol ya da asist katkısı üretemeyen Anderson Talisca için ara transfer döneminde düğmeye basacağı öne sürüldü.

TÜRKİYE'YE DÖNMEYE SICAK

İddialara göre; Brezilyalı yıldızın Türkiye’ye geri dönme fikrine olumlu yaklaştığı ifade edildi. Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren ve kadrosunu yıldız bir isimle güçlendirmek isteyen Amedspor’un, Talisca’nın şartlarını zorlayarak ocak ayında resmi girişimlere başlayacağı belirtildi.

MAAŞ DETAYI BELİRLEYİCİ OLACAK

Transferin önündeki en kritik unsurun ise mali şartlar olduğu kaydedildi. Talisca’nın talep ettiği maaşın karşılanması halinde bu sürpriz transferin gerçekleşebileceği aktarıldı.