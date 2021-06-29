Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum
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Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, çocukken öz dedesinin istismarına maruz kaldığını söyledi. Sancaktutan, "Pedofili bir adamın torunuyum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşlarım tarafından da tacize uğradım. Artık susmak yok" ifadelerini kullandı.

Türkiye, 2 çocuğa karşı cinsel istismar davası nedeniyle ayağa kalkarken, oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın sosyal medya hesabından, "artık susmak yok" diyerek yaptığı paylaşım büyük yankı uyandırdı.

"PEDOFİLİ BİR ADAMIN TORUNUYUM"

Sancaktutan, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda, öz dedesi tarafından cinsel istismara uğradığını söyledi. Sancaktutan, "Dedem tarafından istismara uğradım. Pedofili bir adamın torunuyum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşlarım tarafından da tacize uğradım. Artık susmak yok" dedi.

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum

"UTANMIYORUZ, KORKMUYORUZ"

Sancaktutan, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

Utanmıyoruz, korkmuyoruz. Yalnız olmadığımızı biliyorum! Kızlar susmayın. Artık susmak yok çünkü yalnız değiliz. Sizler çok değerlisiniz, çünkü sizi çok seviyorum.

İşte Sancaktutan'ın yaptığı o paylaşım:

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum
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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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