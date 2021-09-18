Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun imaj değişikliği sevenlerini ikiye böldü: Çok canım yandı ama ben sevdim - Haberler Magazin
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Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun imaj değişikliği sevenlerini ikiye böldü: Çok canım yandı ama ben sevdim

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Saçlarında imaj değişikliğine giden ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, Bebek'te objektiflere yansıdı. Bazı hayranları Bekiroğlu'nun yeni imajını beğenirken, bazı hayranları ise sıcak bulmadı. Bekiroğlu, yeni saç şekli hakkında ise, "Yapımı acı verici oldu, çok canım yandı doğrusu. Bir yandan da bu imaj değişikliği sevenlerimi ikiye böldü ama ben sevdim bu halimi" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, zaman zaman imaj değişikliğine gidiyor. Yine saçlarında değişikliğe giden ünlü oyuncu Bebek'te köpek gezdirirken objektiflere takıldı. Bazı hayranları oyuncunun yeni halini beğenmedi.

"ÇOK CANIM YANDI DOĞRUSU"

Haber türk'ten Onur Aydın'ın haberine göre arkadaşlarıyla birlikte köpeklerini gezintiye çıkardıklarını ifade eden Aslı Bekiroğlu, yeni imajı sorulunca, "Yapımı acı verici oldu, çok canım yandı doğrusu. Bir yandan da bu imaj değişikliği sevenlerimi ikiye böldü ama ben sevdim bu halimi" dedi.

"YENİ SEZON ŞU AN İÇİN BELİRSİZ"

Rol alacağı yeni bir proje olup olmadığı da sorulan Bekiroğlu, "Yeni sezonda ekranda olur muyum bilemiyorum. Şu an senaryosunu okuduğum bir sinema projesi var sadece" diye konuştu.

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun imaj değişikliği sevenlerini ikiye böldü: Çok canım yandı ama ben sevdim

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun imaj değişikliği sevenlerini ikiye böldü: Çok canım yandı ama ben sevdim

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun imaj değişikliği sevenlerini ikiye böldü: Çok canım yandı ama ben sevdim
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Haber: Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun imaj değişikliği sevenlerini ikiye böldü: Çok canım yandı ama ben sevdim - Haberler Magazin
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