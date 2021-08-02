Ünlü model Bella Hadid sütyensiz sokağa çıktı! Tüm gözler üzerindeydi ama o aldırış etmedi
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Ünlü model Bella Hadid sütyensiz sokağa çıktı! Tüm gözler üzerindeydi ama o aldırış etmedi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Marc Kalman ile yeni bir aşka yelken açan dünyaca ünlü model Bella Hadid, New York sokaklarında rüzgar gibi esti. Göğüs dekoltesi ve dikkat çekici kıyafeti nedeniyle tüm gözlerin çevrildiği Hadid, meraklı bakışlara aldırmadan ağır adımlarla yoluna devam etti.

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kısa süre önce yeni ilişkiye başladığını açıkladığı sevgilisi Marc Kalman ile New York sokaklarında aşka gelmişti. İkilinin bu görüntülerinin çok konuşulmasının ardından Hadid'den gündeme damga vuracak yeni pozlar geldi. Bella Hadid bu sefer sokak tarzıyla gündem yarattı.

Ünlü model Bella Hadid sütyensiz sokağa çıktı! Tüm gözler üzerindeydi ama o aldırış etmedi

MERAKLI GÖZLER ÜZERİNDEYDİ

ABD'li süper model Bella Hadid, New York sokaklarında görüntülendi. Hadid siyah etek-gömlek takımıyla herkesin dikkatini çekti ve fiziğini sergiledi. 24 yaşındaki model, göbek deliğini gösterdiği doksanlı yıllar tarzıyla olay oldu.

Ünlü model Bella Hadid sütyensiz sokağa çıktı! Tüm gözler üzerindeydi ama o aldırış etmedi

SÜTYEN KULLANMAMAYI TERCİH ETTİ

Geçtiğimiz günlerde yeni aşka yelken açan model, tülden hırka tarzı iki düğmeli üstünün altına da sütyen giymemeyi tercih etti. Göğüslerinin belli olmasını umursamayan modeli görenler bir daha baktı.

Ünlü model Bella Hadid sütyensiz sokağa çıktı! Tüm gözler üzerindeydi ama o aldırış etmedi

TÜRKİYE'YE DESTEK OLMUŞTU

Dünyaca ünlü model Bella Hadid geçtiğimiz gün Türkiye'de orman yangınlarına dair de bir paylaşım yaparak dikkat çekmişti.

24 yaşındaki Hadid "Tanrım, bu dayanılmaz şekilde üzücü. Türkiye'nin toprakları ve canlıları için dua ediyorum. Türkiye'yi çok seviyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Ünlü model Bella Hadid sütyensiz sokağa çıktı! Tüm gözler üzerindeydi ama o aldırış etmedi
Ünlü model Bella Hadid sütyensiz sokağa çıktı! Tüm gözler üzerindeydi ama o aldırış etmedi
Ünlü model Bella Hadid sütyensiz sokağa çıktı! Tüm gözler üzerindeydi ama o aldırış etmedi
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Haberler.com - Magazin Haberleri
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