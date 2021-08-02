Ünlü model Bella Hadid sütyensiz sokağa çıktı! Tüm gözler üzerindeydi ama o aldırış etmedi

Marc Kalman ile yeni bir aşka yelken açan dünyaca ünlü model Bella Hadid, New York sokaklarında rüzgar gibi esti. Göğüs dekoltesi ve dikkat çekici kıyafeti nedeniyle tüm gözlerin çevrildiği Hadid, meraklı bakışlara aldırmadan ağır adımlarla yoluna devam etti.