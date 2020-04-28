Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı
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Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı

Beyin kanseri tedavisi gören ve evinde hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş, son yolculuğuna uğurlandı. Salgın nedeniyle cenaze töreni düzenlenemeyen modacı, vasiyeti üzerine annesinin yanına Ulus mezarlığı'na defnedildi.

Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı
28.04.2020 15:38 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:53

İstanbul'da hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninin düzenleneceği camiye erken saatlerde gelen Sibel Can, en yakın dostunu son yolculuğuna uğurlamak için ön saflarda hazır bekledi.

SİBEL CAN, GASİLHANEYE GİRDİ

2 yıl önce beyin kanseri teşhisi konan ve altı ay arayla iki operasyon geçiren modacı Nur Yerlitaş (64), dün Şişli Fulya'daki evinde hayatını kaybetti. Koronavirüs salgını nedeniyle Yerlitaş için cenaze töreni düzenlenmedi. Yerlitaş'ın Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirilen cenazesini görmek için yakın arkadaşı sanatçı Sibel Can, gasilhaneye geldi. Gasilhanenin önünde Yerlitaş'ın ailesinin ve yakınlarının beklediği görüldü.

ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

Nur Yerlitaş'ın cenazesi gasilhaneden çıkartılıp cenaze aracına konulurken, kuzeni Kadriye Tura gözyaşlarına hakim olamadı. Yerlitaş'ın cenazesi vasiyeti üzerine Ulus Mezarlığı'ndaki annesinin mezarlığının yanına defnedildi.

EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI

Cenaze öncesi helallik alınmak için Şişli'deki evine getirilen Nur Yerlitaş'ın sevenleri, evinin önünü doldurdu.Ünlü şarkıcı Sibel Can ise ölüm haberini aldıktan sonra tüm işlemlerde bulunarak vefat eden arkadaşına son görevini yerine getirdi.

Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı

NUR YERLİTAŞ KİMDİR?

Asıl adı Nuray olan Nur Yerlitaş, 11 Ağustos 1955'te İstanbul'un Vefa semtinde doğdu. Anne tarafından Arap, baba tarafından Laz asıllıdır. Kariyerine İtalya'dan getirdiği aksesuarları satarak başladı. 80'li yıllarda Paris ve Milano'dan valiz içinde getirdiği kıyafetleri satarak modacılığa başladı. Daha sonraki yıllarda kendi butiğini açtı ve tasarım işine girdi. Nur Yerlitaş bir dönem İşte Benim Stilim tarzı programında jüri üyesi olmuş ve sosyal medyada da fenomen haline gelmişti. Nur Yerlitaş Seda Sayan, Ebru Gündeş başta olmak üzere birçok sanatçının sahne kıyafetini tasarladı.

Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: DHA

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