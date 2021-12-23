Ünlü kahin Nostradamus'un 2022 yılı kehanetleri duyanların tüylerini ürpertti! Ekonomi sözleri çok fena

2022 yılına sayılı günler kala, dünyaca ünlü kahinlerin 2022 yılı kehanetleri de teker teker gündem olmaya başladı. Daha önce Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri tüm dünyada tarafından hayretle karşılanırken, bu sefer de Nostradamus ya da asıl adıyla Michel de Nostredame'nin 2022 yılı kehanetleri gündeme oturdu.

EN ÇARPICI KEHANETİ EKONOMİYLE İLGİLİ

Nostradamus'un 2022 yılıyla ilgili en çarpıcı kehaneti, dünya ekonomisiyle ilgili. Kahine göre 2022 yılında ekonomik anlamda önlemeyen bir düşüş yaşanacak ve dünya ekonomisinde çökme meydana gelecek.

NOSTRADAMUS'UN TÜYLERİ ÜRPERTEN KEHANETLERİ

İşte dünyaca ünlü kahin Nostradamus'un birbirinden korkunç 2022 kehanetleri... Nostradamus'un ilk kehaneti meteor çarpması yönünde. NASA, bu olayın gerçekleşme tarihi olarak her ne kadar 2021 sonlarının elverişli olduğunu söylese de Nostradamus'un iddiasına göre Dünya'ya meteor çarpması 2022 yılında gerçekleşecek. Nostradamus'un uzun bir kıvılcım izinden bahsettiği belirtiliyor, bunun sadece asteroit anlamına gelmediği ayrıca deprem ve tsunamilere de işaret ediyor.

İKİNCİ KEHANET: KÖTÜ DÜNYA EKONOMİSİ

Nostradamus'un belki de en çarpıcı kehaneti kötü dünya ekonomisi. Dünyada ekonomi kontrolden çıkacak ve dünya piyasası çökecek. Nostradamus, bu durumun milyonlarca insanı etkileyeceğini savunuyor.

ÜÇÜNCÜ KEHANET: YAPAY ZEKADA İLERLEME

Nostradamus'a göre 2022 yılında yapay zekada inanılmaz seviyede bir ilerleme meydana gelecek. Nostradamus'un iddiasına göre bilgisayar ve robotlar, bu yılda insanları ele geçirecek ve yavaştan dünyayı yönetmeye başlayacak.

DÖRDÜNCÜ KEHANET: BÜYÜK PATLAMA

Nostradamus'a göre 2022 yılında dünyada büyük bir patlama yaşanacak. Bu patlama, iklim ve dünyanın konumundaki değişikliklere neden olacak. Patlama ayrıca sel ve depremlere neden olacak.

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