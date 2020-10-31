Ünlü isimler, Türkiye'yi ayağa kaldıran İzmir depreminin ardından sessiz kalamadı
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Ünlü isimler, Türkiye'yi ayağa kaldıran İzmir depreminin ardından sessiz kalamadı

31.10.2020 08:37 | Son Güncelleme: 31.10.2020 08:40
Ünlü isimler, Türkiye'yi ayağa kaldıran İzmir depreminin ardından sessiz kalamadı

AFAD, İzmir'deki deprem yürek yaktı! Bugün yayınlanacak olan İbo Show yayın akışından kaldırıldı. 20'den fazla vatandaşın hayatını kaybettiği deprem sonrası ünlü isimlerde sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı.

İzmir'de meydana gelen deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binaların yıkıldı, çok sayıda binada da hasar oluştu. Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 6.6, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 6.8 olarak açıkladı. AFAD'ın yaptığı son dakika açıklamasına göre 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 24 sarsıntıyla birlikte toplam 244 artçı sarsıntı kaydedildi.

Tüm Türkiye'yi sarsan İzmir depreminin ardından ünlü isimler de sosyal medya hesaplarında yaşadıkları üzüntü ve korkuyu takipçileriyle paylaştı.

İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

ALİŞAN

"Geçmiş olsun İzmir"

BEGÜM KÜTÜK

"Ailem, dostlarım, memleketim. Geçmiş olsun İzmir'im"

AMİNE GÜLŞE

"Geçmiş olsun İzmir"

ÇAĞAN IRMAK

"Geçmiş olsun İzmir'im, Seferihisar'ım. Arayanlar soranlar ben ve ailem iyiyiz. İzmir için zorunlu olmadıkça şebekeleri meşgul etmeden internet üzerinden haberleşilmesi öneriliyor. Lütfen bu konuda hassas olalım. Soğukkanlılıkla telaşa kapılmadan birbirimize yardım edelim."

BURCU GÜNEŞ

"Ahh... Çok üzgünüm. Geçmiş olsun canım memleketim, İzmir'im"

DEMET AKALIN

"İnşallah can kaybı yoktur"

GÖNÜL YAZAR

"Canım İzmir'im. Allah hepimizi korusun"

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY

"İzmir güzel memleketim... Çok çok üzgünüm, dilerim Allah'tan can kaybı yoktur. Rabbim tekrarını yaşatmasın inşallah. Herkese çok geçmiş olsun."

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