Ünlü isimler emlak zengini çıktı! Necati Şaşmaz'ın varlığı saymakla bitmiyor - Haberler

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Ünlü isimler emlak zengini çıktı! Necati Şaşmaz'ın varlığı saymakla bitmiyor

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Ünlü isimler, konser ve rol aldıkları projelerden kazandıkları paraları gayrimenkule yatırmaya devam ediyor. Yatırımını arsa, ev ve dükkana yatıran ünlü isimlerin başında ise Necati Şaşmaz geliyor.

Sanat camiasının sevilen isimleri, kazandığı paraları gayrimenkullere yatırıyor. Türkiye ve yurt dışında olmak üzere birçok yere yatırım yapmaya devam ediyor. Necati Şaşmaz, Kenan İmirzalıoğlu ve Hülya Avşar gibi isimlerin varlıkları ise duyanları şaşkına çevirecek cinsten.

Akşam'da yer alan habere göre, şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu yapan İmirzalıoğlu, evlerinin yanı sıra Tekirdağ Çerkezköy'den 10 dönüm arazi satın aldı.

Ünlü isimler emlak zengini çıktı! Necati Şaşmaz'ın varlıkları saymakla bitmiyor

Yakın zamanda bir proje ile ekrana döneceğini söyleyen Necati Şaşmaz, İstanbul'da 2 milyon 600 bin dolar ödeyerek rezidans daire satın aldı. Oyuncunun, Ataşehir Konutları projesinde 50 dairesi, Şişli Bomonti'de yer alan projede 18 rezidans dairesi, 1 süpermarketi ve çok sayıda arsası var.

Ünlü isimler emlak zengini çıktı! Necati Şaşmaz'ın varlıkları saymakla bitmiyor

Son olarak özel hayatıyla gündeme gelen Hülya Avşar da kazancını gayrimenkule yatıran isimlerden. Avşar'ın İstanbul, Bodrum, Ayvalık, Londra'da gayrimenkulleri, İstanbul-Riva'da 900 dönüm arazisi bulunuyor.

Ünlü isimler emlak zengini çıktı! Necati Şaşmaz'ın varlıkları saymakla bitmiyor

Ünlü şarkıcının İstanbul'da lüks bir sitede 3 dairesi bulunuyor. İzmir'de de gayrimenkul yatırımı yapan ünlü ismin burada 1 çiftlik, 2 kışlık ev ve çok sayıda arazi yatırımı yaptığı konuşuluyor.

Ünlü isimler emlak zengini çıktı! Necati Şaşmaz'ın varlıkları saymakla bitmiyor

Emlak zengini isimlerin başında bir de Seda Sayan geliyor. İstanbul'da 30 dairesi ve dükkanı bulunan Sayan'ın Londra ve Miami'deki evlerinin yanı sıra Bodrum'da 3 villası bulunuyor. Şarkıcının aylık kira geliri ise 500 bin TL.

Ünlü isimler emlak zengini çıktı! Necati Şaşmaz'ın varlıkları saymakla bitmiyor

100'e yakın gayrimenkulü olduğu konuşulan Emrah'ın sahibi olduğu gayrimenkullerden her ay 250 bin dolar gelir elde ettiği söyleniyor.

Ünlü isimler emlak zengini çıktı! Necati Şaşmaz'ın varlıkları saymakla bitmiyor

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Kenan İmirzalıoğlu, Necati Şaşmaz, Hülya Avşar, Magazin, Haberler

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Yorumlar (5)

Demir Acer :

bunlarin hepsi simiti suya bandirip yiyenler

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Vedat Bütün:

Bir ülkede sanat adı altında, ekran şebekligi yapan bu zaatların malvarlığı o ülkenin, eğitim bilim ve teknoloji de ne kadar geri olduğunun açık ispatıdır.Ne yapmış bunlar fabrika mı açmış tarım mı yapmış endüstriyel üretim mi yapmış.Devam memleketim devam

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Necdet:

başarının sırrı gerektiğinde simit yemek.

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