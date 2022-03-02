Ünlü isimler emlak zengini çıktı! Necati Şaşmaz'ın varlığı saymakla bitmiyor

Sanat camiasının sevilen isimleri, kazandığı paraları gayrimenkullere yatırıyor. Türkiye ve yurt dışında olmak üzere birçok yere yatırım yapmaya devam ediyor. Necati Şaşmaz, Kenan İmirzalıoğlu ve Hülya Avşar gibi isimlerin varlıkları ise duyanları şaşkına çevirecek cinsten.

KENAN İMİRZALIOĞLU

Akşam'da yer alan habere göre, şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu yapan İmirzalıoğlu, evlerinin yanı sıra Tekirdağ Çerkezköy'den 10 dönüm arazi satın aldı.

NECATİ ŞAŞMAZ

Yakın zamanda bir proje ile ekrana döneceğini söyleyen Necati Şaşmaz, İstanbul'da 2 milyon 600 bin dolar ödeyerek rezidans daire satın aldı. Oyuncunun, Ataşehir Konutları projesinde 50 dairesi, Şişli Bomonti'de yer alan projede 18 rezidans dairesi, 1 süpermarketi ve çok sayıda arsası var.

HÜLYA AVŞAR

Son olarak özel hayatıyla gündeme gelen Hülya Avşar da kazancını gayrimenkule yatıran isimlerden. Avşar'ın İstanbul, Bodrum, Ayvalık, Londra'da gayrimenkulleri, İstanbul-Riva'da 900 dönüm arazisi bulunuyor.

YILDIZ TİLBE

Ünlü şarkıcının İstanbul'da lüks bir sitede 3 dairesi bulunuyor. İzmir'de de gayrimenkul yatırımı yapan ünlü ismin burada 1 çiftlik, 2 kışlık ev ve çok sayıda arazi yatırımı yaptığı konuşuluyor.

SEDA SAYAN

Emlak zengini isimlerin başında bir de Seda Sayan geliyor. İstanbul'da 30 dairesi ve dükkanı bulunan Sayan'ın Londra ve Miami'deki evlerinin yanı sıra Bodrum'da 3 villası bulunuyor. Şarkıcının aylık kira geliri ise 500 bin TL.

EMRAH

100'e yakın gayrimenkulü olduğu konuşulan Emrah'ın sahibi olduğu gayrimenkullerden her ay 250 bin dolar gelir elde ettiği söyleniyor.