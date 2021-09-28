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Üniversitemiz Yüz Yüze Eğitime Hazır

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Üniversitemiz Yüz Yüze Eğitime Hazır

Üniversitemiz Yüz Yüze Eğitime HazırÜniversitemizde 2021-2021 Güz Eğitim Öğretim Yarı Yılı, 04 Ekim 2021 Pazartesi günü başlayacak.

Üniversitemiz Yüz Yüze Eğitime HazırÜniversitemizde 2021-2021 Güz Eğitim Öğretim Yarı Yılı, 04 Ekim 2021 Pazartesi günü başlayacak. İlk derslerini öğrencileriyle birlikte yüz yüze eğitim yöntemiyle gerçekleştirecek olan Üniversitemizde yoğun bir şekilde süren çalışmalar tamamlandı. Covid-19 salgını nedeniyle bir süredir çevrim içi derslerle eğitim öğretim sürecini uygulayan Üniversitemizde, yüz yüze eğitim kararının alınmasının ardından yoğun bir çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Üniversitemiz bina ve derslikleri başta olmak üzere bütün altyapı, kampüs geneli temizliği ve dezenfekte edilmesi gibi çalışmalar başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Öğrencilerimizin sağlıklı bir eğitim öğretim süreci geçirmeleri için akademik ve idari personel ile öğrenciler Covid-19 salgınına karşı aşılama konusunda teşvik edilip, aşı olmayanlardan haftada 2 kez PCR testi istenmeye başlandı. Üniversiteye gelecek öğrencilere kapalı mekanlarda maske, mesafe ve hijyen kuralları içeren bilgilendirici tanıtım materyalleri hazırlandı. Hazırlanan bu materyaller kampüs alanı içerisinde bulunan binalara ve dersliklerin kapılarına asıldı. Üniversitemiz, söz konusu hazırlıkların sonucunda öğrencilerine kavuşmayı büyük bir heyecanla bekliyor. Yeni eğitim öğretim yılının yüz yüze eğitim şeklinde gerçekleşecek olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, yapılan çalışmalar hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Covid-19 salgınının başlamasından bu yana uzun bir süredir öğrencilerimizle ayrı kaldık. Çevrim içi olarak derslerimizi sürdürmeye devam etsek bile kampüsümüzün sessiz olması bizleri de üzdü. 4 Ekim 2021 Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim öğretim yarı yılımızda öğrencilerimizle yüz yüze olacak şekilde gerçekleştireceğimiz ilk derslerimizi heyecanla bekliyoruz. Zira Üniversitemizin varlık nedeni olan öğrencilerimizi çok özledik. Yeni dönemin sağlıklı ve sorunsuz şekilde sürdürülebilir olması adına çalışmalarımızı büyük bir titizlik, özveri ve düzen içerisinde sürdürdük. Bizler için öğrencilerimizin ve personelimiz sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmeleri büyük öneme ve önceliğe sahiptir. Bu sebeple Gümüşhane Valiliğimiz ve Belediyemiz başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte koordineli bir şekilde hareket ettik, etmeye de devam ediyoruz. Üniversitemizdeki bütün altyapı ve temizlik işlerimizi tamamladık. Bundan sonraki süreçte öğrencilerimizin de bu çalışmalarımızda bizlere destek olmaları gerekiyor. Öncelikle öğrencilerimizden ricamız, eğitim öğretimin yüz yüze ve sağlıklı bir şekilde devam etmesi için bir an önce aşılarını tamamlamaları, maske ve mesafe kurallarına gereken özeni göstermeleridir. Çünkü salgınla başa çıkmanın tek yolu, aşı konusunda birlikte hareket etmektir. Bu vesileyle 04 Ekim 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitimle buluşmak dileğiyle diyerek tüm öğrencilerimize sağlıklı ve mutlu bir eğitim öğretim yılı diliyor ve kendilerine başarılar temennisinde bulunuyorum. "

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