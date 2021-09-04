Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesiyle Verimlilik Toplantısı Gerçekleştirildi

Akademik ve idari birimlerle düzenlenen verimlilik toplantıları devam ediyor.

Akademik ve idari birimlerle düzenlenen verimlilik toplantıları devam ediyor. Üniversite içerisindeki etkileşimi artırmak amacıyla yapılan verimlilik toplantıları kapsamında Sağlık Bilimleri Fakültesiyle çevrim içi bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Prof. Dr. Fazlı Polat, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Elbasan, Fakülte Dekan Yardımcısı ve Beslenme Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Makbule Gezmen Karadağ, Dekan Yardımcısı ve Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zehra Göçmen Baykara, Hemşirelik Bölüm Başkanı ve Doğum, Kadın Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayten Şentürk Erenel, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı ve Toplum Beslenmesi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Eda Köksal, Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatma Arpacı, Odyoloji ve Dil ve Konuşma Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Gündüz, Fizyoterepi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Deran Oskay, Toplu Beslenme Sistemleri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Saniye Bilici, Diyetetik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gamze Akbulut, Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Naile Bilgili, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Naime Altay, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Satı Demir, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sevil Güler, İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ülkü Polat, Hemşirelik Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Şengül Yaman Sözbir, Odyoloji ve Dil ve Konuşma Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Şenay Altınyay, Sosyal Hizmet Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ömer Faruk Cantekin, Hemşirelikte Yönetim Ana Bilim Dalı Başkanı Öğr. Gör. Merve Işık ve Fakülte Sekreteri Şermin Ertaş katıldı.

Dekan Prof. Dr. Bülent Elbasan, Fakültede son bir yılda yapılan faaliyetler ve gelişmeler hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Bülent Elbasan desteklerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'a ve Üniversitemiz yönetimine teşekkür etti. Prof. Dr. Bülent Elbasan'ın sunumunun ardından Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ın konuşmasına geçildi.

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız özverili çalışmalarından dolayı Fakülte öğretim elemanlarına teşekkür etti. Prof. Dr. Musa Yıldız, proje, patent ve üniversite-sanayi iş birliği vb. faaliyetlerin sayılarının artırılmasını arzu ettiklerini belirtti. Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, bu toplantıları düzenleyerek 4 Ekim'de başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılına en iyi şekilde hazırlanmayı amaçladıklarını söyledi.

Rektörümüzün konuşmasının ardından Fakülte bölüm ve ana bilim dalı başkanları da kısa birer değerlendirme konuşması yaptılar.

Kaynak: Habermetre