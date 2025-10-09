Uzun zamandır gündemde olan üniversite eğitim süresinin kısaltılması meselesi, YÖK'ün attığı yeni adımlarla somut bir zemine kavuşuyor. Prof. Dr. Özvar'ın açıkladığı "2030'a Doğru Türk Yükseköğretim Vizyonu" kapsamında, akademik başarısı yüksek öğrencilere üç yılda mezun olma fırsatı tanınacak. Bu reform yalnızca öğrenim süresinin kısalmasıyla sınırlı kalmayacak; aynı zamanda müfredatın sadeleştirilmesi, uygulamalı eğitime ve araştırma faaliyetlerine daha fazla önem verilmesi, ayrıca AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) yükünün yeniden yapılandırılması gibi önemli değişiklikleri de beraberinde getirecek.Üniversiteler 3 yıla mı düşüyor?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025-2026 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, üniversitelerin sadece bilgi üreten değil, aynı zamanda toplumun sorunlarına çözüm geliştiren dinamik kurumlar olması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, yükseköğretim sisteminde hayata geçirilecek yapısal reformların toplumla daha güçlü bağlar kurmayı hedeflediğini ifade etti.

Erdoğan konuşmasında, "Toplumdan, milletten ve bulunduğu şehirden kopuk bir üniversite modeli, üniversite kavramının özüne terstir. Üniversiteler toplumun önünde olmalı, topluma yön vermeli ve ülkenin gerçek sorunlarına çözüm üretmelidir. Aksi halde asli görevini yerine getiremez," sözleriyle yükseköğretimdeki dönüşüm vizyonuna dikkat çekti.

İŞ YERLERİNDE UYGULAMALI EĞİTİM MODELİ GELİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında uygulamalı eğitim modelinin yükseköğretim sisteminde yaygınlaştırılacağını belirtti. Erdoğan, "Ön lisans ve lisans düzeyinde iş yerlerinde uygulamalı eğitim modelini genişletmeyi son derece önemli görüyoruz. Bu yaklaşımla, staj dönemlerini iş yeri temelli mesleki eğitim yapısına dönüştürmeyi planlıyoruz," ifadelerini kullandı.

Bu modelle birlikte öğrencilerin mezuniyet öncesinde mesleki becerilerini gerçek iş ortamlarında geliştirmeleri, hem istihdam sürecini hızlandıracak hem de iş gücü piyasasının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamada katkı sağlayacak.

ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ ÜÇ YILA DÜŞÜYOR

Yeni dönemde yükseköğretim müfredatının sadeleşeceğini açıklayan Erdoğan, ders planlarının yeniden düzenleneceğini ve öğrencilerin uygulama ile araştırma temelli öğrenme modellerine yönlendirileceğini belirtti. Erdoğan, bu kapsamda Avrupa'daki örneklere paralel olarak, "öğrencilere üç yılda mezun olma imkânı sunacak yapısal reformların" gündeme alınacağını ifade etti.

Bu adımın, yükseköğretim sistemini hem daha verimli hale getireceğini hem de uluslararası standartlarla uyumlu bir yapıya kavuşturacağını vurgulayan Erdoğan, "Yeni düzenlemelerimizle üniversitelerimiz çağın gereklerine uygun bir dönüşüm yaşayacak. Reformlarımız şimdiden hayırlı olsun," sözleriyle konuşmasını tamamladı.

YÖK'ÜN 3 YILDA MEZUNİYET MODELİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen bu yeni düzenleme, 4 yıllık lisans programlarına kayıtlı başarılı ve istekli öğrencilere eğitimlerini bir yıl erken tamamlama fırsatı tanıyor. Reformun temel amacı, Türk yükseköğretimini Avrupa yükseköğretim standartlarıyla (özellikle Bologna Süreci) uyumlu hale getirmek, öğrencileri gereksiz ders yüklerinden kurtarmak ve mezunları daha erken yaşta iş dünyasına kazandırmak.

Düzenleme kapsamında, AKTS kredi yükü azaltılacak, müfredatlar sadeleştirilecek ve ders içerikleri uygulama ağırlıklı hale getirilecek. Ancak bu model yalnızca belirli kriterleri karşılayan öğrenciler için geçerli olacak. Buna göre, not ortalaması en az 3.00/4.00 olan, ders tekrarı bulunmayan ve programın asgari gerekliliklerini zamanından önce tamamlayan öğrenciler, 3 yılda mezuniyet hakkı elde edebilecek.

Bu esneklik özellikle mühendislik, işletme, sosyal bilimler gibi alanlarda uygulanabilirken; tıp, diş hekimliği, eczacılık gibi uzun süreli ve uygulama ağırlıklı bölümler kapsam dışında bırakılacak.