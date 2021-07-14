UNESCO'nun ültimatomu sonrası Venedik'te büyük gemiler yasaklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

UNESCO'nun ültimatomu sonrası Venedik'te büyük gemiler yasaklandı

UNESCO'nun ültimatomu sonrası Venedik'te büyük gemiler yasaklandı
BBC - Haberler | Dünya

İtalya'nın Venedik kentinde çevresel ve kültürel mirasa zarar verdikleri gerekçesiyle tepki geçen büyük gemilere yasak getirildi.

İtalya'nın Venedik kentinde çevresel ve kültürel mirasa zarar verdikleri gerekçesiyle tepki geçen büyük gemilere yasak getirildi. Hükümetin yasak kararı, UNESCO'nun büyük gemiler sorununa çözüm bulunmazsa Venedik'in "kara listeye" alınacağı uyarısının ardından geldi.

Bakanlar Kurulu'nun dün akşam kabul ettiği kararnameyle, "Venedik'i korumak" amacıyla bir dizi acil önlem alınması kararlaştırıldı.

Kanun hükmündeki kararnameye göre, brüt tonajı 25 binin ya da gövde uzunluğu 180 metrenin üzerinde olan gemiler Venedik'in merkezindeki San Marco Meydanı önündeki havzadan ve Giudecca Kanalı'ndan geçemeyecek. Kirliliğe yol açan sülfür salımı yüksek olan gemiler için de aynı yasak geçerli olacak.

Özellikle büyük cruise gemilerini etkileyecek olan yasak kararı 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek.

Bakanlar Kurulu ayrıca, Venedik'in su yollarını "ulusal anıt" ilan etti.

Bu kararların amacı, "Venedik'in çevresel, sanatsal ve kültürel mirasını korumak" olarak açıklandı.

Büyük gemilerin yasaklanması için yıllardır kampanya yürüten No Grandi Navi (Büyük Gemilere Hayır) komitesi, hükümetin kararlarını sevinçle karşıladı. Grubun açıklamasında, bu yasak "ilk önemli zafer" diye nitelendi ancak mücadeleye devam edecekleri mesajı verildi.

Aktivistlerden tazminat hakkı tepkisi

Büyük gemiler, Venedik lagününün ve kentin hassas ekosistemine ve altyapısına zarar verdikleri gerekçesiyle yıllardır tartışılan bir sorun. Cruise gemilerinin, ekonomisi ağırlıkla turizme dayalı kentte önemli bir iş kolu olması da sorunun çözümünü karmaşıklaştırıyordu.

Bakanlar Kurulu'nun dünkü kararıyla, bu sektörün yasaktan göreceği zararın karşılanması için destekte bulunulması da öngörülüyor. Ancak gemi işleten şirketlere de tazminat hakkı tanınması aktivistlerin tepkisini çekti.

No Grandi Navi grubu, "Yıllardır Venedik'i ve lagününü sömüren, lagünün morfolojisine ve kentin temellerine zarar veren, havayı kirleten şirketler kente ve kent halkına tazminat ödemek yerine kendileri tazminat alacak" eleştirisi yaptı.

Pandemi nedeniyle duran cruise gemisi trafiği Haziran başında yeniden başlamış, bu durum No Grandi Navi komitesi başta olmak üzere aktivistlerin protestosuyla karşılanmıştı.

Son olarak geçen ay Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), büyük gemilere kalıcı bir yasak getirilmemesinin kenti tehlike altına soktuğunu belirtmiş, soruna acil ve kalıcı bir çözüm bulunmazsa Venedik'in "Tehlike Altındaki Dünya Mirasları" listesine alınacağı uyarısında bulunmuştu.

Venedik ve lagünü halen UNESCO'nun Dünya Mirasları Listesi'nde yer alıyor. Venedik'in tehlike altında ilan edilmesi konusunun, UNESCO tarafından 16-31 Temmuz tarihli toplantıda görüşülmesi bekleniyordu.

BBC
Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü
Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü
Ezber bozan araştırma! Bilim insanları İtalya'da görüldüğü iddia edilen 'sıfırıncı' korona hastasını arıyor
Ezber bozan araştırma! Bilim insanları İtalya'da görüldüğü iddia edilen 'sıfırıncı' korona hastasını arıyor
Kardinal kılığında 1.7 milyon euro dolandırıcılık yapan çeteyi, rahip kılığındaki polisler yakaladı
Kardinal kılığında 1.7 milyon euro dolandırıcılık yapan çeteyi, rahip kılığındaki polisler yakaladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Melisa Döngel Sertab Erener Mahsun Kırmızıgül
Spor Burak Elmas Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Mustafa Denizli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
UNESCO'nun ültimatomu sonrası Venedik'te büyük gemiler yasaklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 11:35:54. #1.16#

title