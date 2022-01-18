"Umut varsa eğer" sergisi kapılarını açtı

Sanat galerilerinde son olarak sanatçı Emin Güler'in "Umut varsa eğer" adlı kişisel resim sergisi kapılarını sanatseverler için açtı. Sanatçının 106 eserinin yer aldığı sergi, 17 Şubat'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi ve Yenişehir Belediyesi Sanat Galerisi Mersinlileri resim sergileriyle buluşturmaya devam ediyor.Kurulduğu günden bu yana iki büyük kişisel ve dört büyük karma sergiye ev sahipliği yapan sanat galerileri üçüncü büyük kişisel sergiyi sanatseverlerle buluşturdu.Sanatçı Emin Güler'in 106 eserinin sergilendiği "Umut varsa eğer" adlı kişisel sergisinde Anadolu insanın doğayla olan ilişkisi ve yaşam mücadelesi tablolara yansıyor.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alan galerilerdeki serginin açılışına Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.Başkan Abdullah Özyiğit, sanatçı Emin Güler'in 106 eserinin yer aldığı sergiye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.Başkan Özyiğit, "İyi ki böyle bir sergiye ev sahipliği yapıyor ve iyi ki Emin Bey'i ağırlamışız diye bu mutluluğu hissediyoruz.Emin Bey'in bir ifadesi bizi ziyadesiyle mutlu etti. 'Galeriyi nasıl buldunuz diye sordum?' 'ben ilk defa böyle bir güzellikte galeri gördüm' diye bizi tebrik etti. Tabi ben emeği geçen bütün dostlarımı, arkadaşlarımı kutluyorum. Sözümüz vardı,Yenişehir'i kültürün ve sanatın başkenti yapacağımızı söylemiştik." dedi.

"Sergilere ilgi çok güzel"

Yenişehir Belediyesinin kültür ve sanat konusunda güçlü potansiyele sahip olduğunu ve belediyelerle işbirliği yapacaklarını kaydeden Başkan Özyiğit,şöyle konuştu:"Kültür ve sanat konusunda oldukça güçlü potansiyele sahibiz. Belediyelerle de işbirliği yapacağız. Bu bölgemizden olduğu gibi İstanbul'dan, Kıbrıs'tan, İzmir'den olacak. Yani bu ortaklaşma bize daha çok sanatla buluşmayı getirecek ve onun çabası içerisindeyiz. Süreç bitmez. Bunlar meyveler. Sergiler aslında bir sanatçının belki de yıllar boyu ürettiği ürünü ya da verdiği emeğin meyvesi. Bu meyve çok kıymetli, derli toplu görmek, güzel bir ortamda görmek çok kıymetli. Onun için oluşturduğumuz bu galeriler iyi bir zemin oluşturuyor ve bu zeminde de bunu değerlendirmiş oluyoruz. Burada sergi açılışlarında özellikle iki sergi arasındaki geçiş alanı bana İstanbul'daki İstiklal Caddesini anımsatıyor.Orada adım atamazsınız. Dolayısıyla o görüntüyü burada görmek çok güzeldi yani o görüntüyü burada yaşıyoruz ve buraya 7'den 70'e binlerce ziyaretçi geliyor. İlgi çok güzel, dolayısıyla bu galerilere gelip sergileri ziyaret edenler açısından keyifli dostluklarda oluşuyor.Böyle bir ortam iyi ki var"

" Türkiye'de alt yapısı bu kadar güzel olan bir başka galeri yok"

Sanatçı Emin Güler ise Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi ve Yenişehir Belediyesi Sanat Galerisi'nin Türkiye'de alt yapısı en iyi olan galeriler olduğunu belirterek,"Burası muhteşem bir galeri, yani galeriyi gördükten sonra burada bir sergi yapmak istedim. Başkan Bey de sağ olsun böyle bir önerisi olmuştu.Galeri mekânı da çok özel olunca dedik ki burada kapsamlı bir sergi yapalım. 43 yıldır sanatla iç içeyim ama burada 20 yıllık çalışmalarımdan bir seçki yaptım. 106 resim sergiledik,103 tanesi yağlıboya 3 tanesi de baskı. Sanıyorum Türkiye'de böyle bir mekân yok,alt yapısı bu kadar güzel olan bir galeri yok. Onun için onur duydum böyle bir galeriden. Yenişehir Belediyesinin geleceğe bırakacağı en güzel miras. Yani bu galeriyi gören birçok uluslararası sanatçı burada sergi yapmak için yarışacaktır. Buraya gelmek isteyecektir. Çok önemli bir yer burası." dedi.

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