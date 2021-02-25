Ümitcan Uygun, Aleyna'yı canlı yayında darbetmesini böyle savundu: Astımı olduğu için tek tokatla bayıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ümitcan Uygun, Aleyna'yı canlı yayında darbetmesini böyle savundu: Astımı olduğu için tek tokatla bayıldı

25.02.2021 15:12 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:32

Ankara'da evinde ölü bulunan ve Aleyna Çakır adıyla bilinen Sema Esen'i darbettiği görüntülerini sosyal medya hesabından canlı yayın olarak yayınlayan Ümitcan Uygun ilk kez hakim karşısına çıktı. Uygun görüntülere ilişkin, "Astım hastasıydı bir tokat atınca bayıldı, alkollü olduğum için ne söylediğimi de tam hatırlayamıyorum" dedi.

Aleyna Çakır adıyla bilinen Sema Esen, geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde ölü bulunmuş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Sevgilisi Ümitcan Uygun ise gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

DÖVDÜĞÜ ANLARI CANLI YAYINLAMIŞ

Sema Esen'in, ölümünden yaklaşık 3 ay önce 17 Nisan'da Ümitcan Uygun'un kendisine şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada canlı yayınlaması üzerine Uygun'dan şikayetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Soruşturma kapsamında da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ümitcan Uygun ve o sırada evde bulunun arkadaşı Enes Ö. hakkında, 'Konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'Tehdit' suçlamasıyla dava açıldı.

"HAKARET VE DARP OLMADI"

Sabah'ın haberine göre; başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ümitcan Uygun'un 'Konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'Tehdit' suçlarından Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Savunma yapan Ümitcan Uygun, suçlamaları reddederek , "Konut dokunulmazlığına ihlale ilişkin, biz o evde birlikte yaşıyorduk. Elektrik, su faturası bile benim üzerime. O gün Sema, sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Ben o sırada evde değildim. Beni kızdıracak sözler sarf edip bana küfür etti. Ben de sinirlenerek, Enes'le birlikte eve gittim. Zile bastık. Bizi delikten gördükten sonra kapıyı kendi açtı. Normal şekilde içeriye girdik. Olaydan iki gün önce kendisiyle tartışıp ayrılacak gibi olmuştuk. Yine aynı sebepten tartışmaya başladık. Hakaret, darp tehdit olmadı. Tartışmanın uzamaması için Enes'le evden ayrıldık. Çıkarken herhangi bir şey olmadı. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

"ASTIM HASTASI OLDUĞU İÇİN TOKAT ATINCA BAYILDI"

Savunmasının ardında hakim, poliste verdiği ifadesinde tokat attığını söylemesini hatırlatması üzerine, "Tokat attığım doğru" dedi. Bir tokatla neden bayıldığı yönündeki soruya ise sanık Uygun, "Astım hastası olduğu için tokatla birlikte bayıldı" cevabını verdi.

"CANLI YAYINDA 'ÖYLE YAPILMAZ BÖYLE YAPILIR' DEDİ"

Ümitcan Uygun'un arkadaşı tutuksuz sanık Enes Ö. ise, "Eve girdikten sonra Sema ile Ümit tartışmaya başladı. İkisi de birbirine küfür ediyorlardı. Tehdit yoktu. Salona girdiğimde, Ümitcan tokat atınca bayıldı. Ümitcan 15-20 saniyelik bir canlı yayın açtı. Canlı yayında, 'öyle yapılmaz böyle yapılır' dedi. Canlı yayındaki kastı nedir bilmiyorum. Arkadaşı Merve 'siz çıkın ben ilgilenirim' dedi. Sema ile Ümitcan aynı telefonu kullanıyordu. Canlı yayının yapıldığı sosyal medya hesabı Sema'ya aitti" dedi.

"ALKOLLÜ OLDUĞUM İÇİN NE SÖYLEDİĞİMİ HATIRLAMIYORUM"

Hakimin, olaya tanık olan Merve A'nın savcılıkta verdiği ifadesinde, "Sema baygın halde iken canlı yayın yapıp 'Sema nakavt öyle olmaz böyle olur' dedi" yönündeki ifadesini sorması üzerine, sanık Uygun, "Alkollün etkisinde olduğum için ne söylediğimi tam hatırlamıyorum. Ancak kesinlikte tehdit, darp ve hakaret etmedim" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sema Esen'in ailesinin avukatı ise, her iki sanığın da çelişki ifadeler verdiğini, bu nedenle olay günü Sema Esen'le olan telefon irtibatlarının ve hangi telefondan görüştüklerinin tespiti için HTS kayıtlarının istenilmesini, ayrıca olayın öldürmeye teşebbüs olduğunu, bu nedenle mahkemenin görevsizlik kararı vererek, dosyası ağır ceza mahkemesine göndermesini talep etti. Savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayana mahkeme, sanığın ifade ettiği gibi Sema Esen'le birlikte aynı evde yaşayıp yaşamadığının tespiti için elektrik ve doğalgaz faturalarının istenilmesine karar verdi. Dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilme talebini reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

Ümitcan Uygun, Aleyna'yı canlı yayında darbetmesini böyle savundu: Astımı olduğu için tek tokatla bayıldı

İlgili Haberler

Aleyna Çakır davasına yön verecek rapor geldi! Sperm ve doku örnekleri Ümitcan Uygun'a ait çıktı
Aleyna Çakır davasına yön verecek rapor geldi! Sperm ve doku örnekleri Ümitcan Uygun'a ait çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Enis Berberoğlu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Demet Akalın İbrahim Tatlıses Meltem Miraloğlu
Spor Ali Koç Ersun Yanal Cüneyt Çakır Hüseyin Göçek Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ümitcan Uygun, Aleyna'yı canlı yayında darbetmesini böyle savundu: Astımı olduğu için tek tokatla bayıldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 15:33:34. #1.14#
title