'Uluslararası Malzeme ve Mühendislik Teknolojileri Konferansı' Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde Gerçekleştirildi

GAZİANTEP (Habermetre) - Uluslararası Malzeme ve Mühendislik Teknolojileri Konferansı'nın (TICMET'21) üçüncüsü Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin (HKÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) işbirliği ile düzenlenen konferansta, yüz yüze sunum yapmayı tercih eden katılımcılar HKÜ kampüsündeki konferans salonlarında buluşurken, dileyen katılımcılar ise pandemi nedeniyle, tebliğlerini video konferans yöntemi ile çevrimiçi olarak sundular. TICMET'21'de; Bilgisayar Bilimleri, Elektrik Elektronik ve Enerji Teknolojileri, Malzeme Bilimleri, Üretim Teknolojileri, Mekatronik ve Biyomedikal Teknolojiler ile yapılan güncel araştırmalar ve sonuçlar sunuldu ve tartışıldı. Akademisyen, araştırmacı ve öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmalarını; Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş ve HKÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanifi Çanakçı ve Konferans Başkanı Prof. Dr. Necip Fazıl Yılmaz yaptı.

"KONFERANSLAR, YENİ İŞ BİRLİKLERİNİN TEMELLERİNİN ATILDIĞI YERLERDİR"

Gaziantep'in, Türkiye Yükseköğretim Ekosistemi içerisinde de önemli bir yere sahip olduğunu belirten HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli: "Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak başta Gaziantep'teki üniversiteler olmak üzere ilgili paydaşlarımız ile birlikte nitelikli bilimsel etkinlikler düzenliyoruz. Bu konferans da bunun güzel bir göstergesi. Konferanslar, kongreler ve sempozyumlar çok kıymetlidir; dergi editörlerinin katıldığı, iş insanlarının ve bilim insanlarının tanıştığı ve kaynaştığı, yeni iş birliklerinin temellerinin atıldığı yerlerdir. Bu nedenle, özellikle genç bilim insanlarının bu platformların kıymetini bilerek, içselleştirmesi çok önemlidir. Bu bağlamda, malzeme ve mühendislik teknolojileri gibi çok önemli bir konuda düzenlenen bu konferansa ev sahipliği yapıyor ve sizleri ağırlıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

"SEMPOZYUMUN BİR PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

Malzeme ve mühendislik olmadan, teknoloji ve inovasyondan bahsetmenin mümkün olmadığına değinen YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz; "Bu sempozyum geleneksel hale gelerek, bilimsel camiada çok önemli bir boşluğu dolduruyor. YTÜ olarak bu sempozyumun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Bir sonraki sempozyumu YTÜ'de gerçekleştirmek istiyoruz. Gaziantep'te üniversite ile sanayiyi değişik platformlarda bir araya getirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Gaziantep'in sanayisi ve üniversiteleriyle parlayan bir yıldız olduğunu görebiliyoruz. Türkiye'nin kalkınmasında önemli hamleler yapıyorsunuz. Bu konferans o hamlelerden bir tanesi. Artık bunlar, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasında çok konuşuluyor" dedi.

GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş'ın, konferansın bilim ve iş dünyasına katma değer sağlayacağını belirttiği açılış töreninde söz alan HKÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanifi Çanakçı da katılımcıları selamlayarak, konferansın başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

"YAPAY ZEKA, DİJİTAL PLATFORMLAR VE 'ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK' İYİ ANLAŞILMALI"

Uluslararası Malzeme ve Mühendislik Teknolojileri Konferansı'nın (TICMET'21) Başkanlığını yapan GAÜN Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necip Fazıl Yılmaz ise yaptığı açılış konuşmasında: "Gaziantep Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin ortaklığında; 3. Uluslararası Malzeme ve Mühendislik Teknolojileri Konferansı'nı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenliyor olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Yapay zeka, dijital platformlar ve artırılmış gerçeklik gibi üç büyük trendin iyi anlaşılması ve şirketlerin bu trendlerden nasıl etkileneceğini bilmesi gerekmektedir. Endüstrinin toplumla ilişkisini ortaya koyan yaklaşımlar, teknolojiyi duyguyla birleştiren yapay zeka yöntemleri ve dijital sektörün hayatımızın her noktasına girmesi kaçınılmazdır" diyerek, konferansın bu konulardaki güncel bilgilerin paylaşılması ve tartışılması için önemli bir platform oluşturduğunu ifade etti.

3. Uluslararası Malzeme ve Mühendislik Teknolojileri Konferansı'nın (TICMET'21) açılış töreninin hemen sonrasında; Portland State Üniversitesi Teknoloji Yönetimi Doktora Programı Direktörü Prof. Dr. Tuğrul Daim ile HKÜ Rektör Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola anahtar sunumlarını gerçekleştirdi. İki gün süren konferansta; bilgisayar destekli tasarım ve imalat, bilgisayarla bütünleşik üretim sistemleri, otonom sistemler, otomasyon ve kontrol, yapay zeka, biyogörüntüleme ve biyosinyaller, tekstil teknolojileri, ürün geliştirme ve tasarım gibi konular, 16 farklı oturumda tartışıldı.

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