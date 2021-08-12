ULUSLARARASI GENÇLİK GÜNÜ İÇİN 12 ÜLKEDEN 2 BİN GENÇ ESENLERDE BULUŞUYOR

Eklenme tarihi 12 Ağustos 2021ABONE OL ULUSLARARASI GENÇLİK GÜNÜ İÇİN 12 ÜLKEDEN 2 BİN GENÇ ESENLERDE BULUŞUYOR Esenler Belediyesi, dünya çapında Uluslararası Gençlik Günü olarak kabul edilen 12 Ağustos'ta;

Eklenme tarihi 12 Ağustos 2021

ABONE OL ULUSLARARASI GENÇLİK GÜNÜ İÇİN 12 ÜLKEDEN 2 BİN GENÇ ESENLERDE BULUŞUYOR Esenler Belediyesi, dünya çapında Uluslararası Gençlik Günü olarak kabul edilen 12 Ağustos'ta; Nijerya, Somali, Türkmenistan, Azerbaycan gibi 12 ülkeden, 2 bin genci Esenler'de ağırlayacak.

Gençlerin gününde, "Gençlerin Gücüne İnanıyoruz! " temasıyla birbirinden renkli ve eğlenceli etkinlikler düzenlenecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Esenler Belediyesi'nin iş birliği ile hayata geçen organizasyonda belediyemizin Genç Yetenek projesinde yer alan gençlerimiz de görev alacak.

ULUSLARARASI GENÇLİK GÜNÜ İÇİN 12 ÜLKEDE 2 BİN GENÇ ÜLKEMİZDE Gün boyu sürecek etkinliklerde; uluslararası dostluk müsabakaları, görsel şovlar, e-spor müsabakaları, yetenek parkuru, çizgi atölyesi, alandan canlı radyo programları ve elektrikli otomobil lansmanı yapılacak.

Spor müsabakaları, bilgi yarışmaları, söyleşiler ve atölye çalışmalarıyla renklenecek bu özel günde, gençlere sürpriz hediyeler dağıtılacak ve etkinliklere katılan herkese 2 GB ücretsiz internet hediye edilecek.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun da gençlerle buluşacağı ve birbirinden renkli ve eğlenceli görüntülere sahne olacak Uluslararası Gençlik Günü etkinliklerine tüm halkımız davetlidir.

Tarih : 12. 08. 2021 Perşembe

Saat : 13. 30

Yer : Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi -ESENLER

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Kaynak: Habermetre