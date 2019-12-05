Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneğinden "gönüllülük" çağrısı
Haberler » Güncel » Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneğinden "gönüllülük" çağrısı - Haber

Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneğinden "gönüllülük" çağrısı

Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği ve Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Programı iş birliğinde, birçok ilde düzenlenen etkinliklerle "gönüllülük" çağrısı yapıldı.

05.12.2019 18:38 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:40

Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği ve (BM) Programı iş birliğinde, birçok ilde düzenlenen etkinliklerle "gönüllülük" çağrısı yapıldı. 'de, dernek üyesi gönüllüler Şehit Semih Turgut Ortaokulunu ziyaret etti.

Sınıflarda öğrencilere gönüllü faaliyetlerin önemi hakkında bilgi veren katılımcılar, daha sonra okul bahçesinde öğrencilerle fidan dikti.

Etkinlik sorumlusu Ahmet Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı kentlerde, çok sayıda gönüllünün katılımıyla engelsiz hayat, çevre temizliği, huzurevi ve köy okulu ziyaretleri, fidan dikimi, uçurtma şenliği gibi etkinlikler düzenlendiğini belirtti.

Öğrencilerin gönüllü çalışmalara ilgi göstermelerini sağlamayı amaçladıklarını kaydeden Ünal, "Yıl boyunca çeşitli gönüllü faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bugün de faaliyetlerimizi topluma duyurabilmek amacıyla etkinlikler düzenliyoruz. Bir okulumuzun bahçesinde öğrencilerle birlikte fidan dikimi yapıyoruz. Kanat çırptığımız her yere sevgi tohumları dökmek, bu sevgi tohumları damla olsun, okyanus olsun, umut olsun istiyoruz." dedi.

Gönüllülerden Dilara Özen de yaklaşık iki yıldır çalışmalarda yer aldığını, etkinliklerde görev almanın kendisi için mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti.

Özen, "Gönüllük, yaptığımız etkinlik ve faaliyetleri karşılıksız olarak hayata geçirmektir. Gençlerimizi gönüllülük konusunda bilinçlendirmek adına bu tür çalışmaların faydalı olacağını düşünüyorum. Tüm gönüllülerin 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kutlu olsun." diye konuştu.

Derneğin gönüllüleri, kentteki bir huzurevini de ziyaret ederek, buradaki yaşlılarla sohbet etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneğinden "gönüllülük" çağrısı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler