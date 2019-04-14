İpekyolu Stratejik Araştırmalar Merkezi ve İpekyolu Yayın Grubu tarafından düzenlenen Uluslararası 15. İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödülleri sahiplerini buldu.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen etkinliğe Türkiye'den ve Türk dünyasından birçok siyasetçi, diplomatik misyon temsilcisi, iş adamı ve medya mensubu katıldı.

Törende bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu, Türksoy dergisinin çalışmalarını anlatan video izletildi. Daha sonra ödül takdimi başladı.

Yılın Devlet Adamı Ödülü'nü Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev adına Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Shukhrat Aminov aldı.

Moldova Cumhuriyeti Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah da ülkesine ve Türk dünyasına hizmetlerinden ötürü ödüle layık görüldü.

Ödülünü alan Vlay, yaptığı konuşmada Gagauz halkı için 24 yıldır aralıksız çalıştığını belirterek, "Türkiye'nin Gagauz halkı için yaptığı iyilikleri asla unutmayacağız. Türkiye her zaman bize destek oldu. Birlikte varız ve güçlüyüz. Halkım adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yılın Diplomatı Ödülü'nü alan Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı da Türk dünyası için hizmet vermeyi sürdüreceğini ve ödülün kendisini bu konuda daha da motive ettiğini söyledi.

Ödül alan isimlerden TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da yıllarca Türk dünyasının gelişmesi ve ilişkilerin en iyiye doğru gitmesi için mücadele ettiğini dile getirerek, "Tüm hayatım boyunca hep vatan, bayrak dedik. Milletvekili olduğum dönemde her zaman Azerbaycan ile kardeşliğimizin artması için mücadele ettim. Bundan sonra da aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan da Türk dünyasının sorunlarının medyada görünürlüğünü artırdığı ve uzun yıllardır bu alanda çalışmalar yürüttüğünden dolayı Türk Dünyası Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.

Törende Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'a da çalışmalarından ötürü ödül takdim edildi.

Ayrıca Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı ve Intercontinental İstanbul Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Ziyaeddin İsmihanoğlu'na Orta Asya'da Yılın İş Adamı, Yükselir Group Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel'e Avrupa'da Yılın İş Adamı, Edelstaal Şirketler Grubu Başkanı Turgut Torunoğulları'na Yılın Turizm Yatırımcısı Ödülü verildi.

Uluslararası Bilim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Elçin İsgenderzade'ye ise akademik ve bilimsel çalışmalarından dolayı Türk Dünyası Hizmet Ödülü takdim edildi.

Sivil toplum alanında yaptığı çalışmalardan dolayı Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver ve Evsen Vakfı Başkanı Dr. Ali Evsen de Yılın Sivil Toplum Kuruluşu Ödülünü kazandı.

Türkiye ve Kırgızistan arasındaki ilişkilerin artırılması ve güçlendirilmesi için yaptığı çalışmalardan ötürü Beta Şirketler Grubu Başkanı Yusuf Uğur Türkiye Kırgızistan Dostluk Ödülü'ne, Lina Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Gıyas Halilov da Kırgızistan'da Yılın İş Adamı Ödülü'ne layık görüldü.

Azerbaycan Azad TV yapımcılarından Etibar Babayev, Beze Group Başkanı Bengü Bilik ve Prof. Dr Cengiz Güneş'e de Meslekte 50. Yıl Onur Ödülü verildi.

Azerbaycan Hilal İçtimai Cemiyeti Başkanı Arzuman Abdülkerimov, Rusya Fedarasyonu Türkiye Diyalog Platformu Başkanı Ahmed Ahmedov da törende ödül aldı.

Törende, Kore gazisi Mustafa Şevket Tarı'ya da plaket verildi.

Kaynak: AA