Uludağ Kervansaray Otel'de çıkan yangın paniğe neden oldu. Turizm işletme belgesi ve Milli Parklar tahsisi sona erdiği için ocak ayında kapatılan otelde, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Oteller Bölgesi'nde yer alan tesiste ruhsat yenilenmediği için faaliyet durdurulmuştu. Peki, Uludağ Kervansaray Otel'de ne oldu?

ULUDAĞ KERVANSARAY OTEL'DE NE OLDU?

Ocak ayında turizm işletme belgesi olmadığı gerekçesiyle kapatılan Uludağ Kervansaray Otel, bu kez çıkan yangınla gündeme geldi. Uludağ Kervansaray Otel'de ne oldu sorusunun yanıtı, yangının çıkış nedeni ve yaşanan gelişmelerle şekilleniyor. Otelin belediye ruhsatı, basit konaklama belgesinin süresi dolduğu ve Milli Parklar'daki tahsis süreci sona erdiği için yenilenmemişti.

Yangın, Oteller Bölgesi'nde yer alan bu ruhsatsız otelde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Uludağ Kervansaray Otel'de ne oldu diye merak edenler için en dikkat çekici detaylardan biri de yangın sırasında içeride 12 kişinin bulunmasıydı. Otelin alt kısmındaki kayak merkezinde çalışan kişilerin içeride olduğu, özellikle bir kayak eğitmeni ile eşi ve çocuğunun dumandan etkilendiği bildirildi.

Mahkemece tahliyesine karar verilen Uludağ Kervansaray Otel'den üç kişi bilinci kapalı şekilde çıkarıldı ve acilen hastanelere sevk edildi. Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Şu anda Uludağ Kervansaray Otel'de çıkan yangınla ilgili soruşturma sürüyor.