Ülkeyi karıştıran olay! Korona aşısı olmaya giden bir kişiye yanlışlıkla 5 doz BioNTech aşısı yapıldı
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Ülkeyi karıştıran olay! Korona aşısı olmaya giden bir kişiye yanlışlıkla 5 doz BioNTech aşısı yapıldı

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Koronavirüse karşı sıkı bir çalışma yürüten Almanya'da aşı olmaya giden bir kişiye yanlışlıkla 1 doz yerine 5 doz BioNTech-Pfizer aşısı yapıldı. Hatanın fark edilmesi sonrasında aşı yapılan kişi hastaneye kaldırılırken, yetkililer sağlık durumunun iyi olduğunu ve müşahade amacıyla hastanede tutulduğunu açıkladı.

Almanya'da bir kişiye yanlışlıkla 1 doz aşı yerine 5 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Alman yetkililer söz konusu kişinin hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Skandal olay, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin başkenti Schwerin'deki aşılama merkezinde yaşandı.

"YAŞANAN OLAY ÜZÜNTÜ VERİCİ"

Schwerins Volkszeitung adlı gazetede yer alan habere göre, merkezde bir kişiye normalde yapılması gerekenden 5 kat daha fazla doz içeren aşı yapıldı. Yapılan hatanın fark edilmesi üzerine söz konusu kişi hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu, müşahade amacıyla hastanede tutulduğunu açıkladı.

Schwerin'deki aşılama kampanyası yöneticisi gazeteye yaptığı açıklamada olayı "üzüntü verici" olarak nitelendirirken, hatanın kullanmadan önce sulandırılarak seyreltilmiş aşı şişeleriyle, seyreltilmemiş şişelerin karıştırılmasından kaynaklandığını söyledi.

BİR GÜNDE YAKLAŞIK 1 MİLYON KİŞİYE AŞI YAPILDI

BioNTech/ Pfizer ortaklığında geliştirilen ve özel saklama koşullarında korunan aşının muhafaza edildiği şişelerde 5 dozluk aşı bulunuyor. Aşı yapılırken her bir doz aşı sulandırılarak seyreltiliyor.

Almanya'da aşı tedariğinde ve dağıtımında yaşanan zorluklar ve gecikmeler nedeniyle uzun süre ağır ilerleyen aşılama süreci ise son günlerde hız kazandı. Dün sadece bir günde, Almanya genelinde, 916 bin 388 kişiye aşı yapıldı. Bugüne kadar Almanya nüfusunun yüzde 26,9'u en az bir doz koronavirüs aşısı oldu. Tam koruma için gerekli aşıları tamamlamış olanların oranı ise sadece yüzde 7,7.

Ülkeyi karıştıran olay! Korona aşısı olmaya giden bir kişiye yanlışlıkla 5 doz BioNTech aşısı yapıldı
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