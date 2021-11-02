TUZLUKÇU, KONYA (İHA) - Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Akşehir Anayol Köprülü Kavşağı ve Akşehir- Tuzlukçu yolunun açılış programında konuştu

KONYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2003 yılı öncesi mevcut 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağını 28 bin 402 kilometreye çıkardıklarını belirterek, Akşehir Anayol Köprülü Kavşağı ve Akşehir-Tuzlukçu Yolu'nun Konya'ya kazandırılmasıyla zamandan ve yakıttan yıllık toplam 10,8 milyon TL tasarruf sağlanacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, karayolu açılışları ve ziyaretler için Konya'ya geldi. Akşehir ilçesinde Akşehir Anayol Köprülü Kavşağı ve Akşehir - Tuzlukçu Yolu Açılış Töreni'ne katılan Bakan Adil Karaismailoğlu burada yaptığı konuşmada, yapılan projenin bulunduğu yerleşim yeri ve bölgenin kalkınmasına sunacağı katkılarla, ticari hareketliliği geliştireceğini ve daha güvenli, konforlu seyahat etmeyi sağlayacak çok önemli proje olduğunu vurgulayarak, "Yapılan her yeni yol geçtiği yerin istihdamına, üretim ve ticaret hacmine, kültür ve sanat faaliyetlerine can katmaktadır. İktidardaki 19'uncu yılını dolduracak olan AK Parti döneminde de başta karayolları olmak üzere ulaşımın her alanında adeta destan yazılmıştır. Bizler milletimizden aldığımız güçle, milletimizle birlikte destan yazarken, yani karıncalar gibi çalışırken, birileri de istikrarı bozmak için her türlü şer odağı ile iş birliğine gitmekten sakınmadılar. Ancak her zaman şiarımız; 'Halka hizmet, Hakk'a hizmet' oldu. O nedenle bu boş sözlere hiç aldırmadık. Hizmet siyasetinden asla sapmadık. Marmaray aracılığı ile Asya'dan Avrupa'ya en kısa ticari yolu inşa ettik. Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz otoyol seyahatini mümkün kıldık. Milli haber leşme uydumuz Türksat 6A'yı 2023 yılının ilk çeyreğinde fırlatmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Demiryollarında reform sürecini başlatarak kullanılan, inşa edilen ve planlanan Yüksek Hızlı Tren hatlarımızla ülkemizin dört bir yanına modern, güvenli ve çevreci ulaşım götürüyoruz. Evet, yatırımlarımızda aslan payını karayolu sektörümüz aldı. Hem doğu-batı koridorlarında hem de kuzey-güney akslarında altyapı ve üstyapı problemlerini büyük ölçüde çözdük. 2003 yılı öncesi mevcut 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 28 bin 402 kilometreye çıkardık. Osmangazi Köprüsü'nün dahil olduğu İstanbul-İzmir Otoyolu'nu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün içinde olduğu Kuzey Marmara ile Ankara-Niğde ve Menemen Çandarlı otoyollarını bitirdik. Ankara Niğde Otoyolu'nu tamamlayarak Edirne'den Şanlıurfa'ya bin 230 kilometre uzunluğunda kesintisiz otoyol bağlantısı tesis ettik. 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğumuzu ise 567 kilometre artırarak 631 kilometreye yükselttik" dedi.

"Konya'nın bölünmüş yol uzunluğunu 167 kilometreden alıp, bin 167 kilometreye ulaştırdık"

Karayollarındaki gelişmeleri Konya'daki karayolu ağı gelişimine bakarak da görmenin mümkün olduğunu dile getiren Adil Karaismailoğlu, "Bizden önce Konya'daki karayolları yatırımları için sadece 972 milyon lira harcanmışken, 2003-2021 döneminde biz bu miktarı 11 kat artırarak 11 milyar 563 milyon liraya çıkardık. 972 milyon lira nere; 11,5 lira milyar nere? Konya'nın bölünmüş yol uzunluğunu 167 kilometreden alıp, yüzde 647 artışla bin 167 kilometreye ulaştırdık. 167 km nere; bin 167 km nere? 2003'te sadece 97 km BSK'lı yol varken, bin 139 km daha BSK yaparak toplamda bin 236 kilometreye yükselttik. 600 kilometre tek yol yapım ve onarımı gerçekleştirdik. Çalışmalarımızı burada da bırakmadık. Devam eden 15 ayrı karayolu projesinin toplam bedeli 6 milyar 110 milyon lirayı aşıyor. Akşehir; tarihi, doğal zenginlikleri ve kültür mirası Nasrettin Hocası ile Göller Yöresi Turizm Gelişim Bölgesi içerisinde yer alan çok önemli merkezimiz. Konya'nın Ege'ye açılan kapısı konumuyla, tarih boyunca önemli bir ulaşım güzergahı da olmuştur. Bu nedenle Akşehir'in bölgedeki yerleşkelere ve Polatlı üzerinden Başkent Ankara'ya yüksek standartlı bağlanması çalışmaları kapsamında Akşehir-Yunak-Ankara İl Sınırı Yolunu projelendirdik. Açılışını yapacağımız Akşehir Anayol Köprülü Kavşağı ve Akşehir - Tuzlukçu Yolu, 94,6 km uzunluğundaki 'Polatlı-Yunak-Akşehir' projesi içerisinde yer alıyor. Akşehir - Tuzlukçu Ayrımı arasında kalan 21 kilometrelik kesim 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında tamamlandı. Proje kapsamında; 85 metrelik Akşehir Anayol Köprülü Kavşağı, 29 metrelik Devlet Demir Yolları Üstgeçidi, 23 metrelik Adıyan Köprüsü ve 35 metrelik Yunak Kavşak Köprüsü ve bağlantı yolları da yer alıyor. Ayrıca, Akşehir-Yunak Ayrımı-Tuzlukçu İl Yolu'nun 2 kilometresi bölünmüş, 6 kilometresi tek yol olmak üzere 8 kilometrelik kesimi de bitirildi. Hayata geçirdiğimiz proje ile Doğu-Batı aksında bölünmüş yol ağı üzerinde yer alan Akşehir'in Kuzey-Güney yönündeki ulaşım ağını da bölünmüş yol haline getirerek bölgedeki ulaşım standardını artırdık. Daha önce sathi kaplamalı tek yol olarak hizmet veren Akşehir - Tuzlukçu Ayrımı arasını bölünmüş yol haline getirdik. Yeni yapılan alt geçitlerle, menfezlerle ve kavşaklarla hızlı, güvenli ve konforlu bir trafik akışı sağladık. Artık trafik yoğunluğundan kaynaklanan beklemeler ortadan kalkacak. Zamandan 5,6 milyon TL, akaryakıttan 5,2 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 10,8 milyon TL tasarruf sağlayacağız. Ayrıca araçların çevreye bıraktıkları egzoz emisyonu da 2 bin 100 ton azaltacağız. Polatlı-Yunak-Akşehir projesinin tamamının hizmete sunulmasıyla Akşehir, Ankara'ya bölünmüş yol ağı ile bağlanacak. Böylece, Ankara-Antalya arasında alternatif bir güzergah hizmete sunulacak. Ayrıca; ülkemizde doğu-batı yönünde ulaşım sağlayan iki önemli devlet yolumuz D-200 ve D-300 arasında bölünmüş yol bağlantısı da tesis edilecek. Bölgenin kalkınması ve gelişmesi çok daha hızlı olacak" şeklinde konuştu.

Konya Valisi Vahdettin Özkan da, "Ulaşım altyapısının etkinleştirilmesiyle, insanlarımızın hemhal olması hem bütün değerlerin paylaşılması hem küresel rekabet gücümüzün artırılmasına en önemli merdiven taşı oluşmaktadır. Konya'mızın güzelliklerini bütün dünyaya tanıtma yönünde de ulaşım altyapısı önemli. Güvenli ve hızlı ulaşımın sağlanması yönünde bakanlığımızın hizmetlerinin etkinleştirilerek insanlarımıza gitmesi devam etmektedir" diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Afyonkarahisar'a bağlantısı olan Akşehir ilçemiz böylece Ankara'ya da kısa yoldan bağlanmış olacak. Bu vesileyle Yunak ve Tuzlukçu arasında da bir yola kavuşmuş olacağız. İnşallah bu yolun açılmasıyla birlikte Akşehir'de yapmış olduğumuz restorasyonlarla birlikte burada yaşayan insanlarımız turizmden de gelir elde etmeye başlayacaklar" dedi.

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da, çağa uygun projeler hayata geçiriyor, ekonomik kalkınma ve toplum refahının gelişmesine önemli katkılar sağlıyoruz. Çevresel, kentsel, insani ve tarihi değerleri ihmal etmeden kaynaklarımızı etkin kullanarak yeni yatırımlarla daha güçlü bir altyapı inşa etmek için yoğun gayret gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya projenin bölge için öneminin çok büyük olduğunu kaydederek, "Akşehir'imiz AK Parti iktidarı boyunca önemli yatırımlar almış ve almaya da devam ediyor. Sağ olsun hükümetimiz bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bugünkü yatırım da bunun bir örneğidir" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Akşehir Anayol Köprülü Kavşağı ve Akşehir - Tuzlukçu Yolu'nun açılışı yapıldı.