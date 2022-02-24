Ukrayna'daki savaşı protesto eden binlerce Rus vatandaş Moskova sokaklarına çıktı

Rusya ve Ukrayna arasında bir süredir yaşanan gerginlik, Rus askerlerinin bu sabah Putin'in talimatıyla ülkeye girmesinin ardından sıcak savaşa evrildi. Ukrayna'nın pek çok şehrinden patlamalar yaşanırken, Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre toplamda 57 kişinin hayatını kaybettiği 169 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

MOSKOVA'DA VATANDAŞLAR SOKAKTA

Dünya ülkelerinden peş peşe kına mesajları yayınlanırken ve sosyal medyadan milyonlarca kişi savaşa karşı paylaşımlarda bulunurken, Rusya'nın başkenti Moskova'da insanlar sokağa çıkarak saldırıları protesto ettiler. "Şavaşa hayır" eylemleri, St. Petersburg ve Ekaterinburg gibi büyük kentlerde de yaşandı.

RUS POLİSİ MÜDAHALE ETTİ

Akşam saatlerinde geniş kalabalıklara ulaşan eylemciler Rus polisinin müdahalesiyle karşılaştı. Bağımsız bir gözlemci grubu olan OVD-Info, Rusya genelinde en az 700 savaş karşıtının gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.