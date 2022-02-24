Ukrayna'daki savaşı protesto eden binlerce Rus vatandaş Moskova sokaklarına çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna'daki savaşı protesto eden binlerce Rus vatandaş Moskova sokaklarına çıktı

Haberler.com, Emre İliksiz - Dünya
 - Güncelleme:

Rusya ve Ukrayna'daki savaşı protesto eden binlerce kişi, başkent Moskova başta olmak üzere birçok kentte sokağa çıktı. "Şavaşa Hayır" diyen eylemcilere Rus polisi müdahale ederken, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ukrayna lideri Zelenski de daha önce yaptığı açıklamada Rusya'ya ve Rus halkına seslenerek "Savaşa karşı çıkın" çağrısında bulunmuştu.

Rusya ve Ukrayna arasında bir süredir yaşanan gerginlik, Rus askerlerinin bu sabah Putin'in talimatıyla ülkeye girmesinin ardından sıcak savaşa evrildi. Ukrayna'nın pek çok şehrinden patlamalar yaşanırken, Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre toplamda 57 kişinin hayatını kaybettiği 169 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Ukrayna'daki savaşı protesto eden binlerce Rus vatandaş Moskova sokaklarına çıktı

MOSKOVA'DA VATANDAŞLAR SOKAKTA

Dünya ülkelerinden peş peşe kına mesajları yayınlanırken ve sosyal medyadan milyonlarca kişi savaşa karşı paylaşımlarda bulunurken, Rusya'nın başkenti Moskova'da insanlar sokağa çıkarak saldırıları protesto ettiler. "Şavaşa hayır" eylemleri, St. Petersburg ve Ekaterinburg gibi büyük kentlerde de yaşandı.

Ukrayna'daki savaşı protesto eden binlerce Rus vatandaş Moskova sokaklarına çıktı

RUS POLİSİ MÜDAHALE ETTİ

Akşam saatlerinde geniş kalabalıklara ulaşan eylemciler Rus polisinin müdahalesiyle karşılaştı. Bağımsız bir gözlemci grubu olan OVD-Info, Rusya genelinde en az 700 savaş karşıtının gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Ukrayna'daki savaşı protesto eden binlerce Rus vatandaş Moskova sokaklarına çıktı

Emre İliksiz
Haberler.com Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Moskova, Rusya, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title