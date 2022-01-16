Bugün Valiliklere gönderilen yeni genelge ile uçakla şehirlerarası seyahat edecek olan aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde korona geçirmemiş kişilerle ilgi PCR testi zorunluluğu ile alakalı yeni karar alındı. Peki, Uçaklarda PCR testi zorunlu mu? Uçuşlarda PCR testi zorunlu mu? Şehirler arası uçuşlarda covid testi gerekli mi? Uçuşlarda PCR testi isteniyor mu? Detaylar haberimizde...

Dün alınan kararla birlikte toplu etkinlik, seyahat, kamu ve özel işyerleri ile okullarda aşısız ve aşı süreci tamamlanmamış kişiler için getirilen negatif PCR testi zorunluluğu kaldırılmıştı. Ancak bugün PCR testleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Vatandaşlar alınan yeni kararla birlikte Uçaklarda PCR testi zorunlu mu? Uçuşlarda PCR testi zorunlu mu? Şehirler arası uçuşlarda covid testi gerekli mi? Uçuşlarda PCR testi isteniyor mu? Sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

UÇAKLARDA PCR TESTİ ZORUNLU MU?

Yayınlanan genelgeye göre, aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, PCR testi istenecek ve istenmeyecek durumlar belirtildi.

Buna göre, huzurevi, bakımevi, sevgi evleri ile ceza ve tevkif evlerinin aşısız veya son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş çalışanları, belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hükümlüler, yurt dışına seyahat edecek kişiler (seyahat edilecek ülkenin belirlediği kurallar doğrultusunda) için PCR testi ile tarama yapılmasına devam edilecek.

ŞEHİRLER ARASI UÇUŞLARDA COVİD TESTİ GEREKLİ Mİ?

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün değerlendirmesi uyarınca uçakla şehirler arası seyahat edecek olan aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişiler için de PCR testi uygulaması sürecek. Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılacaklara, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.), tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlar ile kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacaklara ise PCR testi ile tarama yapılmayacak.

PCR TESTİ

UÇUŞLARDA PCR TESTİ ZORUNLU MU?

Uçuşlarda PCR testi zorunluluğu devam ediyor. Toplu etkinlik, seyahat, kamu ve özel işyerleri ile okullarda aşısız ve aşı süreci tamamlanmamış kişiler için getirilen negatif PCR testi zorunluluğu dün kaldırılmıştı. Bugün Valiliklere gönderilen yeni genelge ile uçakla şehirlerarası seyahat edecek olan aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde korona geçirmemiş kişilerden PCR testi istenilmesine devam edileceği belirtildi.

Uçuşlarda PCR testi

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