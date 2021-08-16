Uçak kazasında hayatını kaybeden pilot son yolculuğuna uğurlandı
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Uçak kazasında hayatını kaybeden pilot son yolculuğuna uğurlandı

Uçak kazasında hayatını kaybeden pilot son yolculuğuna uğurlandı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'taki uçak kazasında hayatını kaybeden pilot Serkan Mirzaoğlu'nun (45) cenazesi memleketi Elazığ'a getirilerek topraga verildi.

KAHRAMANMARAŞ'taki uçak kazasında hayatını kaybeden pilot Serkan Mirzaoğlu'nun (45) cenazesi memleketi Elazığ'a getirilerek topraga verildi. Mirzaoğlu'nun cenazesi, vasiyeti üzerine Maden ilçesine bağlı Gezin Mahallesi'ndeki aile kabristanında babası Orhan Mirzaoğlu'nun yanına defnedildi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve 2 gün önce Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale sırasında düşen uçakta, Elazığlı 2 çocuk babası pilot Serkan Mirzaoğlu hayatını kaybetti. Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ndeki törenin ardından uçakla memleketi Elazığ'a getirilen Mirzaoğlu için İmam-ı Azam Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, 8.Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Saadettin Alp Ergin, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Mirzaoğlu'nun ailesi, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

4 AY ÖNCE VASİYE ETTİİl Müftüsü Selami Aydın tarafından kıldırınan cenaze namazının ardından Mirzaoğlu'nun cenazesi, vasiyeti üzerine Maden ilçesine bağlı Gezin Mahallesi'ndeki aile kabristanında babası Orhan Mirzaoğlu'nun yanına defnedildi. Mirzaoğlu'nun, 4 ay önce 'Ben hayatımı kaybedersem beni babamın yanına defnedin, mezarım onun yanında olsun' diye vasiyette bulunduğu ve babasının da bir ay önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Cenaze töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, hayatını kaybeden Mirzaoğlu'na rahmet dileyerek şunları söyledi: "Hepimizin başı sağ olsun. Orman yangınlarıyla savaştık. Bu savaşta isimsiz çok kahramanımız görev aldı ve ülkemizin değişik yerlerinde çok büyük bir mücadele yaptık. Bunlardan biri de pilot Serkan Mirzaoğlu kardeşimiz bu mücadelede şehitlerimizden biri oldu. Başka şehitlerimiz de oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Malumunuz ülkemizde bugünlerde bazı afetlerle mücadele ediyoruz. Bir taraftan orman yangınları, bir taraftan da Karadeniz bölgemizde oluşan sellerle, taşkınlarla mücadelemizi yaptık. Orada da birçok vatandaşımızı kaybettik. Üzüntümüz büyük, Allah onlara da rahmetiyle muamele etsin. Hepimizin, ülkemizin, milletimizin başı sağolsun. Orman şehidimiz kahraman pilotumuza da rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin, hepimizin başı sağ olsun."

- Elazığ
Uçak kazasında hayatını kaybeden pilot son yolculuğuna uğurlandı
Uçak kazasında hayatını kaybeden pilot son yolculuğuna uğurlandı
Uçak kazasında hayatını kaybeden pilot son yolculuğuna uğurlandı
Uçak kazasında hayatını kaybeden pilot son yolculuğuna uğurlandı
Uçak kazasında hayatını kaybeden pilot son yolculuğuna uğurlandı
Uçak kazasında hayatını kaybeden pilot son yolculuğuna uğurlandı
Uçak kazasında hayatını kaybeden pilot son yolculuğuna uğurlandı
Uçak kazasında hayatını kaybeden pilot son yolculuğuna uğurlandı
Uçak kazasında hayatını kaybeden pilot son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli

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