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Üç yıl rötarlı düğün! Fatoş Kabasakal ve Erkan Kayhan'ın büyük mutluluğu...

Hürriyet - Haberler | Magazin
Üç yıl rötarlı düğün! Fatoş Kabasakal ve Erkan Kayhan'ın büyük mutluluğu...

Pek çok dizi ve filmde rol alan Fatoş Kabasakal, 2018'de iş insanı Erkan Kayhan ile nikah masasına oturmuş ve sade bir törenle dünyaevine girmişti.

Pek çok dizi ve filmde rol alan Fatoş Kabasakal, 2018'de iş insanı Erkan Kayhan ile nikah masasına oturmuş ve sade bir törenle dünyaevine girmişti.

İKİ ÇOCUKLARI VAR

Şimdilerde iki çocukları olan Kayhan çifti, düğün yapmak istemiş ancak araya hamilelik ve koronavirüs salgını girmişti.

RÖTARLI DÜĞÜN

Pandemi kısıtlamalarının hafifletilmesinin ardından Fatoş Kabasakal ve Erkan Kayhan'ın geçtiğimiz ay düğün yaptığı ortaya çıktı. 39 yaşındaki ünlü oyuncu, mutlu haberi Instagram hesabından duyurdu. Düğün fotoğraflarını paylaşan sunucu, duygularını dile getirdi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Kabasakal, paylaşımında; "Hamilelik ve pandemi süreci araya girince ertelemek zorunda kaldığımız düğün seremonimizi nihayet gerçekleştirdik. Geçtiğimiz ay tamda bu gün: 12,08,2021. Ailemiz ve yakın arkadaş çevremizin katıldığı çok eğlenceli bir düğün oldu.

Ben mutlu olayım diye hayallerimdekinden bile daha güzel bir düğün seremonisi organize eden eşime, yol arkadaşıma sonsuz teşekkür ediyorum. Seni seviyorum aşkım. ve bu özel günümüzde bizi yalnız bırakmayıp gelen herkese de ayrıca teşekkürler. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Hürriyet - Magazin Haberleri
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