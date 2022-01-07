Üç Kuruş yeni bölüm ne zaman? Üç Kuruş ne zaman yayınlanıyor? Üç Kuruş son bölümde neler oldu? Üç Kuruş dizisi hangi gün ve saat kaçta yayınlanıyor?

Üç Kuruş dizisi, izleyenleri yine keyifli anlar yaşatacak. Show TV'nin sevilen dizisi Üç Kuruş 10 Ocak Pazartesi günü yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? Seyirciyi ekran başına kilitleyen başarılı dizi Üç Kuruş, yayınlandığı her yeni bölümde izleyiciden tam not almayı başarıyor. Show TV'nin sevilen dizisi Üç Kuruş ne zaman yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Hafta içi Pazartesi günü yayınlanan dizi , bu hafta yeni bölüm gelecek mi sevenleri tarafından yanıt aranıyor. 10 Ocak Pazartesi günü yeni bölüm yayınlanacak mı sorusunu sevenleri tarafından araştırılıyor. Üç Kuruş dizisi yeni bölüm yayınlanacak mı? Üç Kuruş dizisi oyuncuları kimlerdir? Üç Kuruş ne zaman yayınlanıyor? Üç Kuruş saat kaçta yayınlanır? Üç Kuruş dizisi hangi kanalda yayınlanıyor?

ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Show TV'nin sevilen dizisi 1 Kasım 2021 tarihinde ilk bölümü yayınlanmıştır. Yayınlandığı günden itibaren izleyicisinden tam not almayı başaran dizisi her hafta yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkmaktadır. Show TV'nin sevilen dizisi Üç Kuruş ne zaman yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Hafta içi Pazartesi günü yayınlanan dizi , bu hafta yeni bölüm gelecek mi sevenleri tarafından yanıt aranıyor. Hafta içi Pazartesi günü Üç Kuruş dizisi yeni bölümü ile seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Üç Kuruş 10. bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır.

Üç Kuruş dizisi Pazartesi günü saat 20.00'da Show TV ekranlarında yayınlanmaktadır.

ÜÇ KURUŞ DİZİ KONUSU

Üç Kuruş dizisi herkes tarafından yoğun ilgi ile takip edilmektedir. Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal yani Uraz Kaygılaroğlu ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe yani Ekin Koç arasındaki kıyasıya geçen bir kovalamaca ile başlamaktadır. Bir cinayet vakası ile alt üst olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkarmaktadır. İstanbul'da bir mahallede geçen bir dizidir. Show TV'nin sevilen dizisi 1 Kasım 2021 tarihinde ilk bölümü yayınlanmıştır. Yayınlandığı günden itibaren izleyicisinden tam not almayı başaran dizisi her hafta yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkmaktadır.

ÜÇ KURUŞ DİZİ OYUNCULARI

Uraz Kaygılaroğlu : Kartal

Ekin Koç : Efe

Diren Polatoğulları : İrfan

Aslıhan Malbora : Leyla

Ercan Kesal : Halit

Nursel Köse : Neriman

Mustafa Kırantepe : Ruşen

Zafer Algöz : Nezih

Nesrin Cavadzade : Bahar

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet