Üç Kuruş'ta çok konuşulacak sahne! Bahar ve Kartal evlendi
Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Üç Kuruş dizisinin son sahnesinde izleyicileri ekrana kilitleyen bir olay yaşandı. Bahar ile yıldırım nikahı kıyıp her şeyi basına servis eden Kartal artık Nezih'in karşısında dokunulmaz konuma geçti. Bahar ve Kartal, Nezih'in karşısına geçip evlendiklerini açıkladı.
Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse gibi ünlü isimlerin paylaştığı Üç Kuruş dizisi dün akşam 4. bölümüyle ekrana geldi. Üç Kuruş'un son bölümünde, Bahar ve Kartal anlaşmalı bir şekilde evlendi.
Babasını zor duruma düşürmek isteyen Bahar, Kartal ile plan yaparak onun yanında kalmaya başladı. Daha da ileri giden Bahar, Kartal ile nikah masasına oturdu. Kartal ve Bahar, Nezih'in karşısına geçip evlendiklerini söyledi. Sinirden çılgına dönen Nezih, Kartal'ı vurmak istedi. Ancak Bahar, magazine düşen evlilik haberler ini babasına göstererek onu engelledi.
Üç Kuruş'un 4. bölümünde, buluşmaya gitmeyen Efe'yi merak eden Leyla soluğu Efe'nin evinde aldı. Leyla ve Efe karşılıklı oyunlarına ve söz düellolarına devam ederken ikili aralarında olan çekime daha fazla dayanamadı ve öpüştü.
Üç Kuruş'un son bölümünde İrfan ve Oktay'ın karşılaşması her ikisini de derinden etkiledi. İrfan haklılığını anlatamamanın sıkıntısı ile boğuşurken, Oktay yıllardır şişelerin dibine gömdüğü acı mazisiyle yüzleşti. Kartal'ın mahallede sakladığı Bahar, Kartal'ın asıl yüzünü görünce neyle karşı karşıya olduğunu iyice anlayınca tedirginlik yaşamaya başladı.
Efe'nin ihanetiyle sarsılan Kartal ise intikam almak için karşı hamle yaptı. Kartal'ın hamlesiyle çaresiz kalan ve eli kolu bağlanan Efe ise bir seçim yapmak zorunda kaldı.
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